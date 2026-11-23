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Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του, η οποία είχε γίνει γνωστή στις 12 Νοεμβρίου.

Η απόφαση τίθεται σε άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

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«Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της επαναφοράς του κ. Χουάνγκ, έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο πείστηκε για την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA».

Η αιφνιδιαστική εξέλιξη προκάλεσε ισχυρή άνοδο στη μετοχή της Nvidia, η οποία ενισχύθηκε κατά 30%. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε και στο άνοιγμα του δείκτη S&P 500 με κέρδη σχεδόν 4%.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου φέρεται να έπαιξε και η δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το βράδυ της Κυριακής είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ελπίζω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia να επαναπροσλάβει τον Τζένσεν Χουάνγκ. Θα ήταν ό,τι καλύτερο για την εταιρεία, αλλά και για τις ΗΠΑ».

Η Nvidia διευκρίνισε ότι η απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ ελήφθη έπειτα από «input from senior levels of the United States government». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι, «based on that input, the Board is confident that Mr. Huang’s reinstatement poses no national security risk».

(Με πληροφορίες από NBC)