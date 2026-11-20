Το σκάνδαλο Nvidia φέρνει κρίση στην κυβέρνηση Τραμπ: Στο μάτι του κυκλώνα ο υπουργός Εμπορίου – Οι σχέσεις με τον Χουάνγκ και η Κίνα

Τζένσεν Χουάνγκ: «Μετανιώνω βαθιά και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου – Θα ήταν τιμή μου να επιστρέψω»

Nvidia: Το διοικητικό συμβούλιο βάζει τέλος στα σενάρια επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ – Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με την Κίνα και η εξαγωγή μικροτσίπ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα των New York Times συνδέει την Άλις Χουάνγκ με δίκτυα που φέρονται να παρακάμπτουν τους αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση τεχνολογίας της Nvidia.

Η Χουάνγκ χρησιμοποίησε την προσωπική της σχέση με τον συνιδρυτή της Nvidia για να προωθήσει επιχειρηματικά σχέδια παροχής υπολογιστικής ισχύος σε επενδυτές.

Η εταιρεία Megaspeed αγόρασε τσιπ αξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας ανησυχίες στις αμερικανικές αρχές για την πιθανή χρήση τους από τον κινεζικό στρατό.

Οι αρχές εξετάζουν αν το δίκτυο συνεργασιών στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Κίνα διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες αποκαλύψεις περιπλέκουν την υπόθεση κατασκοπείας που συνδέεται με την Nvidia. Έρευνα των New York Times αναδεικνύει επιχειρηματικές σχέσεις του δικτύου της Άλις Χουάνγκ με κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας και προμηθευτές του κινεζικού στρατού, προκαλώντας ανησυχία στις αμερικανικές αρχές για την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed στη Σιγκαπούρη, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς υπάρχουν υποψίες για πιθανή συνεργασία της με κινεζικά δίκτυα κατασκοπείας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις και λόγω της προσωπικής της σχέσης με τον συνιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Advertisement

Advertisement

Τα νέα στοιχεία συμπληρώνουν προηγούμενες αποκαλύψεις για εταιρικά δίκτυα σε Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Κίνα, μέσω των οποίων φέρεται να παρακάμφθηκαν αμερικανικοί περιορισμοί στην πρόσβαση σε τεχνολογία της Nvidia. Το βασικό ζητούμενο είναι εάν προηγμένοι επεξεργαστές, που προορίζονται για εμπορική χρήση, καταλήγουν σε κινεζικά προγράμματα με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές.

Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Η Άλις Χουάνγκ, ο σύζυγός της και η Megaspeed

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Άλις Χουάνγκ ήταν στενά συνδεδεμένη με τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό κλάδο στην Κίνα.

Το 2023, με την τεχνητή νοημοσύνη να γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, το ζευγάρι παρουσίαζε σε επενδυτές στη Σαγκάη ένα σχέδιο δημιουργίας επιχειρήσεων υπολογιστικής ισχύος στη Νοτιοανατολική Ασία.

Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, στις επαφές με επενδυτές προβαλλόταν η προσωπική σχέση της Χουάνγκ με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ως πλεονέκτημα για την εξασφάλιση προηγμένων επεξεργαστών, οι οποίοι βρίσκονταν σε τεράστια ζήτηση διεθνώς.

Η Megaspeed, εταιρεία που προσφέρει υπολογιστική ισχύ μέσω κέντρων δεδομένων, προχώρησε τα επόμενα χρόνια σε αγορές τσιπ της Nvidia συνολικής αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πίσω από αυτή την εμπορική δραστηριότητα, ωστόσο, αναπτύχθηκε ένα περίπλοκο πλέγμα συνεργασιών με επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Κίνα.

Μασκ και 165.000 στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ζητούν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά το σκάνδαλο – Reuters

Το δίκτυο συνεργασιών και η πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ

Η διεθνής παρουσία της Megaspeed και οι σχέσεις της με κινεζικές επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς εξετάζεται κατά πόσο οι συγκεκριμένες συνεργασίες διευκόλυναν την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανική τεχνολογία αιχμής.

Advertisement

Alibaba: Ο κρίκος που οδηγεί σε κινεζικά ερευνητικά εργαστήρια

Κομβικό ρόλο στο επιχειρηματικό δίκτυο της Megaspeed φέρεται να είχε η Alibaba, η οποία, σύμφωνα με τους New York Times, αποτελούσε σημαντικό πελάτη και οικονομικό υποστηρικτή της εταιρείας, αποκτώντας πρόσβαση σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia μέσω υποδομών εκτός Κίνας.

Η σύνδεση προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον λόγω των σχέσεων της Alibaba με το Zhejiang Lab, ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο τεχνητής νοημοσύνης που ιδρύθηκε το 2017 με τη συμμετοχή της εταιρείας και κρατικών φορέων της Κίνας. Το εργαστήριο έχει αναπτύξει τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, εντοπισμού ψηφιακών ευπαθειών και προσομοίωσης στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων σεναρίων που αφορούν ναυτικές δυνάμεις.

Δεν έχει αποδειχθεί, ωστόσο, ότι επεξεργαστές που αγόρασε η Megaspeed κατέληξαν στο συγκεκριμένο εργαστήριο ή χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Advertisement

Ο πρώην τεχνολογικός επικεφαλής της Alibaba και οι σχέσεις με τη Nvidia

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο Γουάνγκ Τζιαν, πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της Alibaba και σημερινός διευθυντής του Zhejiang Lab. Διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας του κινεζικού στρατού, το οποίο βρίσκεται σε αμερικανική λίστα εμπορικών περιορισμών από το 2015. Παραμένει άγνωστο εάν ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε όλες αυτές τις στρατιωτικές διασυνδέσεις.

Πώς κινεζικές εταιρείες αποκτούσαν πρόσβαση στα αμερικανικά τσιπ μέσω τρίτων χωρών

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας αφορά τη χρήση κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία για την πρόσβαση κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia. Στη Μαλαισία, η θυγατρική Speedmatrix διαχειριζόταν μικροτσίπ σε εγκαταστάσεις του ομίλου YTL, καλύπτοντας υπολογιστικές ανάγκες της Alibaba. Με τη χρήση διεθνών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συνδέσεων οπτικών ινών, οι κινεζικές εταιρείες μπορούσαν να αξιοποιούν εξ αποστάσεως την υπολογιστική ισχύ χωρίς να εισάγουν φυσικά τους επεξεργαστές στην Κίνα.

Παράλληλα, καταγράφονται συνεργασίες της Megaspeed με την Aivres, θυγατρική του κινεζικού ομίλου Inspur, ο οποίος έχει συνδεθεί με προμήθειες προς τον κινεζικό στρατό.

Advertisement

Κατασκοπεία, έρευνες και πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να εξετάζουν εάν η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές υπηρεσίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη Nvidia. Οι ισχυρισμοί περί κατασκοπείας δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ το Πεκίνο τους απορρίπτει.

Την ίδια στιγμή, η Megaspeed ελέγχεται από τις αμερικανικές αρχές για πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών εξαγωγών. Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν επίσης εξηγήσεις για τις επαφές της Nvidia με το υπουργείο Εμπορίου και τον χειρισμό της υπόθεσης. Η εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί τη νομοθεσία και συνεργάζεται με τις αρχές.

Το ευρύτερο διακύβευμα αφορά την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών ελέγχων και τον κίνδυνο προηγμένη τεχνολογία, που προορίζεται για εμπορική χρήση, να αξιοποιηθεί σε κινεζικά προγράμματα με στρατιωτικές εφαρμογές.

Advertisement

Advertisement

Σχετικά άρθρα Nvidia: Το διοικητικό συμβούλιο βάζει τέλος στα σενάρια επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ – Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με την Κίνα και η εξαγωγή μικροτσίπ Τζένσεν Χουάνγκ: «Μετανιώνω βαθιά και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου – Θα ήταν τιμή μου να επιστρέψω» Το σκάνδαλο Nvidia φέρνει κρίση στην κυβέρνηση Τραμπ: Στο μάτι του κυκλώνα ο υπουργός Εμπορίου – Οι σχέσεις με τον Χουάνγκ και η Κίνα