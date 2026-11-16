Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσίευμα της Washington Post αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέχει μετοχές της Nvidia αξίας έως 62 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σημαντικά υψηλότερο από προηγούμενες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia εν μέσω σκανδάλου για τις σχέσεις του με επιχειρηματία που συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να χαρακτηρίσει τη Nvidia ως εθνικό πρωταθλητή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις εντάσεις που προκαλούν οι επιχειρηματικοί δεσμοί της εταιρείας.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επιτρέψει στην εταιρεία την εξαγωγή επεξεργαστών στην Κίνα με την επιβολή πρόσθετου τέλους 25% επί των συνολικών πωλήσεων.

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Απαντήσεις στο ερώτημα γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσεμε κάθε τρόπο να πείσει τον Τζένσεν Χουάνγκ να παραμείνει επικεφαλής της Nviadia, δίνει δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατέχει μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 13 με 62 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα επίσημα οικονομικά έγγραφα που ΄’εχει στη διάθεσή της η εφημερίδα, δεν περιλαμβάνουν συναλλαγές των τελευταίων δύο μηνών λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή των σχετικών στοιχείων. Η Washington Post προσθέτει ότι οι συμμετοχές του Τραμπ στην Nvidia είναι σημαντικά υψηλότερες από το εύρος των 615.000 έως 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε δηλωθεί στα τέλη του 2024.

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Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το ρεπορτάζ της Washington Post. Ο Λευκός Οίκος και η Nvidia δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η αποκάλυψη έρχεται εν μέσω εντεινόμενου ελέγχου σχετικά με τη Nvidia και τους δεσμούς της με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εν μέσω ενός σκανδάλου που αφορά τη σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ — η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, φέρεται να διατηρεί δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Πεκίνου.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει επίσης να χαρακτηρίσει τη Nvidia και περισσότερες από δύο δωδεκάδες άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ως «εθνικούς πρωταθλητές», ανέφερε την Κυριακή η Wall Street Journal.

Ο Χουάνγκ είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στη Σίλικον Βάλεϊ, και η σχέση μεταξύ των δύο χρονολογείται τουλάχιστον από το 2025. Ρεπόρτερ του Reuters είδε το όνομα του Χουάνγκ να εμφανίζεται στο τηλέφωνο του Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης τον Δεκέμβριο.

Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν στην Nvidia να εξάγει τους επεξεργαστές H200 —τα δεύτερα καλύτερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της— στην Κίνα, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος 25% επί των πωλήσεων αυτών.