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Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την απιστία του, ενώ οι ισχυρισμοί για μεταφορά μικροεπεξεργαστών κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών προκάλεσαν σημαντική πτώση στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Η Nvidia ανέθεσε τη διερεύνηση της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο, ενώ ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο και το FBI ξεκινά τη δική του έρευνα.

Η υπόθεση ανέδειξε τη μέθοδο κατασκοπείας μέσω προσωπικών σχέσεων, η οποία αποτελεί διαχρονική απειλή για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που κατέχουν στρατηγικής σημασίας τεχνογνωσία.

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Η υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, που απασχολεί τις τελευταίες μέρες την παγκόσμια κοινότητα συνδυάζει καταγγελίες για εξωσυζυγικές σχέσεις, διεθνή κατασκοπεία και πιθανή διαρροή τεχνολογικών μυστικών προς την Κίνα.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας επί 33 χρόνια, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία που συνδέεται με την εταιρεία κέντρων δεδομένων Megaspeed. Αμερικανοί αξιωματούχοι την υποπτεύονται για συνεργασία με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση τους ενδέχεται να διευκόλυνε τη μεταφορά προηγμένων μικροεπεξεργαστών της Nvidia, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

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Ο ίδιος παραδέχθηκε σε επιστολή προς τους εργαζομένους ότι απάτησε τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 41 χρόνια, ενώ δημοσιεύματα έκαναν λόγο και για δύο ακόμη σχέσεις με εργαζόμενες της εταιρείας. Η υπόθεση προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στη Nvidia, με τη μετοχή της να δέχεται πιέσεις και τη χρηματιστηριακή της αξία να υποχωρεί κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία έχει αναθέσει σε μεγάλο αμερικανικό δικηγορικό γραφείο τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ο Χουάνγκ συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το FBI θα πραγματοποιήσει δική του έρευνα.

Η κατασκοπεία μέσω προσωπικών σχέσεων

Πέρα από τις επιπτώσεις στη Nvidia, η υπόθεση αναδεικνύει μια διαχρονική μέθοδο κατασκοπείας, γνωστή ως «honeypot». Πρόκειται για την προσέγγιση ενός προσώπου μέσω ερωτικής ή προσωπικής σχέσης, με σκοπό την απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών ή τη δημιουργία συνθηκών εκβιασμού.

Σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας, τέτοιες πρακτικές δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. Η Silicon Valley βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο στόχαστρο ξένων υπηρεσιών, καθώς συγκεντρώνει πολύτιμη τεχνογνωσία, εμπορικά μυστικά και τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας.

Έρευνα του οργανισμού Center for Strategic and International Studies έχει καταγράψει τουλάχιστον 224 περιστατικά κινεζικής κατασκοπείας στις ΗΠΑ την περίοδο 2000-2022, με περισσότερα από τα μισά να σχετίζονται με την απόκτηση εμπορικής τεχνολογίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατασκοπείας δεν βασίζονται απαραίτητα σε περίπλοκες τεχνικές παρακολούθησης. Αντίθετα, συχνά αξιοποιούν πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαγγελματικές γνωριμίες, συνέδρια και προσωπικές αδυναμίες εργαζομένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η OpenAI έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκπαιδεύσεις για την αναγνώριση τέτοιων παγίδων, προετοιμάζοντας το προσωπικό της για ενδεχόμενες απόπειρες προσέγγισης από ξένους πράκτορες.

Πηγή: Guardian