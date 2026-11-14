Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σεντζέν για να συζητήσουν κρίσιμα εμπορικά και τεχνολογικά θέματα.

Οι επικείμενες συνομιλίες πραγματοποιούνται υπό τη σκιά της πολιτικής αλλαγής στην Ουάσιγκτον, όπου οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενισχύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, οι καταγγελίες περί κατασκοπείας που εμπλέκουν τον επικεφαλής της Nvidia προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με το Πεκίνο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς και να καταγγέλλει προσπάθεια επιβολής τεχνολογικού αποκλεισμού.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ του Αμερικανού προέδρου, αν και ο ίδιος δεν προτίθεται να θίξει το θέμα της Nvidia.

Το Πεκίνο εξακολουθεί να θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ ισχυρό συνομιλητή, εστιάζοντας πρωτίστως στις εμπορικές συμφωνίες και τους δασμούς που επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα περίπλοκο πολιτικό σκηνικό, καθώς προετοιμάζεται να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την επόμενη εβδομάδα, στην τρίτη συνάντησή τους μέσα στη φετινή χρονιά.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που θα πραγματοποιηθεί στη Σεντζέν στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

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Στο επίκεντρο των επικείμενων συνομιλιών βρίσκονται σημαντικά ζητήματα, καθώς η προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, παραμένει σε ισχύ έως τις 10 Ιανουαρίου. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε θέματα που αφορούν τους δασμούς, τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τον τομέα της τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, έχουν σημειωθεί σημαντικές πολιτικές αλλαγές στην Ουάσιγκτον από την τελευταία συνάντηση Τραμπ και Σι τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον αποκτήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ενώ οι καταγγελίες για εξωσυζυγική σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία έχουν πυροδοτήσει πιέσεις για κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τους «αβάσιμες εικασίες» και εκστρατεία δυσφήμισης. Την Πέμπτη (12 Νοεμβρίου), κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες ως πρόσχημα για να επιβάλουν έναν τεχνολογικό «αποκλεισμό» στο Πεκίνο.

Οι δύο αυτές εξελίξεις δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Τραμπ θα προσέλθει στη συνάντηση στη Σεντζέν από θέση διαπραγματευτικής αδυναμίας και κατά πόσο τα πολιτικά προβλήματα στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα προσφέρουν πλεονέκτημα στο Πεκίνο ή θα περιπλέξουν τους δικούς του σχεδιασμούς.

Ποια η θέση του Τραμπ απέναντι στην Κίνα;

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το σκάνδαλο που αφορά τη Nvidia, σε συνδυασμό με την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, ενδέχεται να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Κίνα.

Η Nvidia αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, με τον πρώην επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, να επιδίωκε μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

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Σύμφωνα με τον Ντέξτερ Ρόμπερτς του Atlantic Council, κρίσιμο ζήτημα είναι το κατά πόσο ο Τραμπ γνώριζε τις καταγγελίες για τον Χουάνγκ, δεδομένου ότι είχε εγκρίνει πωλήσεις συγκεκριμένων μικροτσίπ στην Κίνα με αντάλλαγμα ποσοστό των εσόδων για την αμερικανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αναμένεται να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου για την Κίνα. Ο Ρόμπερτς εκτιμά ότι το Πεκίνο ενδέχεται να θεωρεί πλέον τον Αμερικανό πρόεδρο πιο αδύναμο διαπραγματευτικά.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι οι αναλυτές αυτή την εκτίμηση. Ο Ντρου Τόμπσον του Ινστιτούτου RSIS υποστηρίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα του Τραμπ να διαπραγματεύεται με ξένες κυβερνήσεις, καθώς ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

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Πώς βλέπει το Πεκίνο τις εξελίξεις

Το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τις καταγγελίες περί κινεζικής κατασκοπείας στην υπόθεση της Nvidia, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες. Παράλληλα, έχει συνδέσει τη δημοσιοποίηση των ισχυρισμών με τις αμερικανικές προσπάθειες επιβολής αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία.

Όπως δήλωσε στο CNA ο Σου Τσιντούο, ερευνητής του ινστιτούτου Pangoal και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Renmin, οι ισχυρισμοί περί κατασκοπείας δεν φαίνεται να εξυπηρετούν κάποιον ουσιαστικό σκοπό για την Κίνα, η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για την πρόσβαση σε εξοπλισμό παραγωγής μικροτσίπ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η χρονική στιγμή της υπόθεσης ενδέχεται να συνδέεται με τις πιέσεις σκληροπυρηνικών κύκλων στην Ουάσιγκτον για αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να θεωρεί τον Ντόναλντ Τραμπ ισχυρό συνομιλητή, καθώς εστιάζει κυρίως σε εμπορικές συμφωνίες και δασμούς, αντί να θέτει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτς του Atlantic Council προειδοποίησε ότι η στάση αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει, καθώς το Κογκρέσο αποκτά μεγαλύτερη επιρροή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κίνα. Όπως σημείωσε, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί που υποστηρίζουν μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο ενδέχεται να περιορίσουν τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ.

Η κρίσιμι συνάντηση Τραμπ – Σι

Παρά την πρόσφατη αναταραχή στην Ουάσιγκτον, οι αναλυτές εκτιμούν ότι κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, ο Τραμπ και ο Σι θα επικεντρωθούν στα μακροχρόνια ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών.

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«Ο Σι σίγουρα δεν πρόκειται να το θέσει», δήλωσε ο Τόμπσον του RSIS, αναφερόμενος στο σκάνδαλο της Nvidia.

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Όταν, μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε τη Δευτέρα εάν σκοπεύει να συζητήσει το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Κινέζο ομόλογό του, απάντησε: «Δεν νομίζω».

Με πληροφορίες από: channelnewsasia.com

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