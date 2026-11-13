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Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προχώρησε στην απομάκρυνσή του, αναθέτοντας προσωρινά τα καθήκοντα της ηγεσίας στην οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη σχέση του Χουάνγκ με πρόσωπο που συνδέεται με υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος κατέχει από κοινού με τη σύζυγό του σημαντικό ποσοστό μετοχών της εταιρείας, εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική διαχείριση της περιουσίας τους.

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Μια εντελώς διαφορετική εικόνα του Τζένσεν Χουάνγκ περιγράφουν άνθρωποι από το περιβάλλον της Nvidia, μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή και τις πιθανές επιπτώσεις σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο άνθρωπος που για περισσότερα από 33 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με την εντυπωσιακή ανάπτυξη της εταιρείας, φέρεται να βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, πριν από την αποχώρησή του από την ηγεσία της.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο Χουάνγκ εμφανιζόταν απογοητευμένος και αποδιοργανωμένος, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «δεν με νοιάζει» και «ό,τι να ‘ναι». Άνθρωποι που συνομίλησαν μαζί του αναφέρουν επίσης ότι κατηγορούσε έντονα τον εαυτό του, φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίζει «ένα κάθαρμα».

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Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως εντυπωσιακή ανατροπή για έναν επιχειρηματία που είχε μετατρέψει τη Nvidia σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Χουάνγκ ήταν γνωστός για τον σχολαστικό έλεγχο κάθε λεπτομέρειας, από την αρχιτεκτονική των τσιπ μέχρι τις αμοιβές των εργαζομένων.

Jensen Huang in his last hours as Nvidia CEO, per Bloomberg: > The board met late into the night & left him no choice but to resign > > He looked broken, his take-charge style gone > Started saying things like "whatever" & "I don’t care" > He has since called himself a "piece of sh–" > He says he no longer cares what happens to him > His main concern: his wife, and not "ruining the lives" of the women now linked to him November 13, 2026

Οι αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές σχέσεις

Η κρίση ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν δημοσιεύματα συνέδεσαν τον Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, γυναίκα που φερόταν να βρίσκεται υπό υποψία κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Αρχικά, ο ίδιος αρνούνταν ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές τους ήταν αντίστοιχες με εκείνες που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και επιχειρηματίες.

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε στις 6 Νοεμβρίου, όταν οι Financial Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, έκαναν λόγο για ερωτική σχέση. Λίγο αργότερα, ο νομικός σύμβουλος της Nvidia, Τιμ Τέτερ, τον επισκέφθηκε στο σπίτι του και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε τη σχέση. Το διοικητικό συμβούλιο ανέθεσε τη διερεύνηση των καταγγελιών στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την έρευνα. Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις την Τετάρτη, όταν οι New York Times αποκάλυψαν δεύτερη φερόμενη εξωσυζυγική σχέση, με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε την αποχώρησή του, ενώ προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες.

Στα πιθανά ονόματα για τη διαδοχή του αναφέρονται η επικεφαλής της AMD, Λίζα Σου, και ο διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, Ρενέ Χάας. Ωστόσο, η αντικατάσταση του Χουάνγκ θεωρείται δύσκολη, καθώς είχε συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τον ρόλο του τεχνολογικού οραματιστή, του επιχειρηματικού ηγέτη και του βασικού εκπροσώπου της Nvidia.

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Παράλληλα, αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και το ενδεχόμενο να εκτέθηκαν ευαίσθητα τεχνολογικά μυστικά της εταιρείας. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η μεγαλύτερη ανησυχία του πλέον αφορά τη σύζυγό του και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι αποκαλύψεις στις ζωές των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ζεύγος Χουάνγκ: Κατέχουν από κοινού περίπου 800 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia

Η περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ, ύψους περίπου 140 δισ. δολαρίων, που συνδέεται με τη συμμετοχή του στην Nvidia, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό τοποθετημένη σε καταπιστεύματα (trusts), τα οποία ανήκουν από κοινού στον ίδιο και τη σύζυγό του, Λόρι. Η συγκεκριμένη δομή ιδιοκτησίας δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα σχετικά με τον έλεγχο και τη μελλοντική διαχείριση των μετοχών, καθώς και με την οικονομική πορεία του ίδιου, μετά την παραίτησή του από την εταιρεία, σύμφωνα με νομικούς συμβούλους και στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

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Ειδικότερα, ο Τζένσεν Χουάνγκ και η σύζυγός του κατέχουν από κοινού περίπου 800 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia, συνολικής αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων, μέσω ενός σύνθετου δικτύου καταπιστευμάτων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (LLCs), τα οποία έχουν δημιουργηθεί για σκοπούς φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού. Παράλληλα, ο ίδιος ο Χουάνγκ κατέχει απευθείας περίπου 70 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων.

Αν και η κατοχή μετοχών μέσω καταπιστευμάτων αποτελεί συνήθη πρακτική μεταξύ ιδρυτών και διευθυντικών στελεχών μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η ισότιμη συνιδιοκτησία τους με τη σύζυγο του ιδρυτή θεωρείται λιγότερο συνηθισμένη, σύμφωνα με φορολογικούς ειδικούς.

Η συγκεκριμένη διάρθρωση καθιστά ακόμη πιο σύνθετες τις επιπτώσεις της αιφνίδιας αποχώρησης του Χουάνγκ από την εταιρεία. Ωστόσο, θα μπορούσε ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας για τη μετοχή της Nvidia, καθώς η δομή των καταπιστευμάτων δυσχεραίνει τη δυνατότητα τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του να προχωρήσουν σε άμεσες και μαζικές πωλήσεις των μετοχών τους.

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Με πληροφορίες από CNBC