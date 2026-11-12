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Όχι έναν, αλλά δύο παράνομους δεσμούς με υπαλλήλους του φέρεται να διατηρούσε ο CEO της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα και επικαλείται το Reuters.

Και τρίτη εξωσυζυγική σχέση για τον CEO της NVIDIA

Η παραίτηση του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Nvidia ήρθε μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε εξωσυζυγικό δεσμό με την Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν Κινέζα κατάσκοπο και την Κίμπερλι Πάουελ, υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας στον τομέα της υγειονομικής τεχνολογίας.

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Ousted Nvidia CEO Jensen Huang had an intimate relationship with a second employee, according to two people familiar with the matter, Reuters has learned https://t.co/5886PxcVnx https://t.co/D21i2O3Xh6 — Reuters (@Reuters) November 12, 2026

Το πρακτορείο Reuters δεν κατονομάζει τη δεύτερη εργαζόμενη. Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό, ενώ κατέστη αδύνατη η επικοινωνία και με την Άλις Χουάνγκ.

Πηγή: Reuters