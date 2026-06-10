Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Αγησίλαος Τουμαζάτος αναλαμβάνει χρέη CEO, ενώ η Μαρία Γκοντσάροβα θα ασκεί τα καθήκοντά της ως Α’ αντιπρόεδρος. Στο παρελθόν ο κ.Τουμαζάτος έχει εργαστεί σε Παναθηναϊκό και Άρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).

Advertisement

Advertisement

H Mαρία Γκοντσάροβα θα ασκεί τα καθήκοντά της ως Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs (EFC) και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Harvard Business School.

Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ανώτατης διοίκησης. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η SHELMAN και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στο επαγγελματικό του αποτύπωμα περιλαμβάνονται επίσης καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης και έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα“.

Νέος CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Αγησίλαος Τουμαζάτος. #PAOK



Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://t.co/yPzTZ8GILO pic.twitter.com/5686yRYvCi — PAOK FC (@PAOK_FC) June 10, 2026