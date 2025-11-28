Η πρώην ερωμένη του Eric Schmidt κατηγόρησε τον πρώην CEO της Google για βιασμό και ανατριχιαστική παρακολούθηση με κρυφές κάμερες ενώ ήταν γυμνή — ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της, την υπέβαλλε και σε ταπεινωτικά σχόλια στην τεχνολογική startup που λειτουργούσαν μαζί.

Η Michelle Ritter, μια 31χρονη επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, περιέγραψε λεπτομερώς τις κατηγορίες σε μια αγωγή που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ισχυριζόμενη ότι ο 70χρονος Schmidt την υπέβαλε σε σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις των νόμων περί ηλεκτρονικής πειρατείας και υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Ο Schmidt αντέδρασε με νομικά έγγραφα, αποκαλώντας την «ψεύτρα» και ισχυριζόμενος ότι επινόησε κατηγορίες τις οποίες είχε προηγουμένως αρνηθεί υπό όρκο, προκειμένου να αποφύγει μια εμπιστευτική συμφωνία σχετικά με τις εταιρείες που μοιράζονταν – και ισχυρίζεται ότι διαθέτει μηνύματα που το αποδεικνύουν.

«Με ακολούθησε στο ντους, με έσπρωξε με δύναμη στον τοίχο και με βίασε»

Από την πλευρά της η Ritter ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος γίγαντας της τεχνολογίας τη βίασε σε ένα γιοτ τον Νοέμβριο του 2021.

«Με ακολούθησε στο ντους, με έσπρωξε με δύναμη στον τοίχο και με βίασε», ισχυρίστηκε η Ritter. «Τον ικέτευσα να σταματήσει και φώναξα ότι με πόνεσε, αλλά αγνόησε τις εκκλήσεις μου. Το επόμενο πρωί, ο Schmidt προσπάθησε να με πείσει ότι μου άρεσε η επίθεση».

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2023, στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα, ισχυρίζεται ότι ο Schmidt ξεκίνησε σεξουαλική επαφή ενώ κοιμόταν.

«Του είπα ξεκάθαρα "όχι" και προσπάθησα να τον σταματήσω, αλλά είχα μάθει ότι η προσπάθεια να αντισταθώ σωματικά θα ήταν μάταιη και θα έκανε τα πράγματα χειρότερα».

Ο δικηγόρος του Schmidt χαρακτήρισε τις ισχυρισμούς «ψευδείς και δυσφημιστικούς», και «αξιολύπητους».

Η Ritter άσκησε αγωγή τον Σεπτέμβριο, αλλά πολλά από τα έγγραφα της αγωγής ήταν σφραγισμένα ή μερικώς διαγραμμένα.

Οι δικηγόροι της παρουσίασαν την δική της εκδοχή για όλη αυτή την άσχημη ιστορία σε ένα έγγραφο 70 σελίδων που κατατέθηκε την περασμένη Τετάρτη.

«Με φωτογράφιζε κρυφά γυμνή»

Η Ritter κατηγορεί επίσης τον Schmidt για ανεπιθύμητη ηδονοβλεψία και για το ότι την πίεζε σε σεξουαλικά φετίχ.

«Σε πολλές περιπτώσεις, ο Schmidt με φωτογράφιζε κρυφά χωρίς τη συγκατάθεσή μου ενώ ήμουν γυμνή, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου στο μπάνιο για να με φωτογραφήσει ενώ έκανα ντους», δηλώνει.

Οι καταγγελίες για σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν ότι την έσπρωξε επανειλημμένα, αφήνοντάς της μώλωπες και γρατζουνιές, καθώς και ότι την εκφόβισε ουρλιάζοντας λίγα εκατοστά από το πρόσωπό της. Σε ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, φέρεται να την έσπρωξε πάνω σε ένα γραφείο.

Κατηγορεί επίσης τον Σμιντ ότι την πίεζε να εμφανίζεται «πολύ σέξι και εντυπωσιακή» σε επαγγελματικές συναντήσεις, την προέτρεπε να χρησιμοποιεί συνταγογραφούμενα διεγερτικά για απώλεια βάρους – μόνο και μόνο για να την κοροϊδέψει αργότερα ότι έμοιαζε «σκελετωμένη».

Μπροστά σε συναδέλφους φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια, όπως: «Θα έπρεπε να τη δείτε γυμνή», ζητώντας από άλλους να σχολιάσουν πόσο «σέξι» έδειχνε, και λέγοντας μετά από ένα φραστικό της λάθος: «Τουλάχιστον, είναι όμορφη».

Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιντ εγκατέστησε λογισμικό παρακολούθησης στον υπολογιστή της τον Νοέμβριο του 2021, αποκτώντας πρόσβαση στα μηνύματα, τα email και τα έγγραφά της.

«Σε διάφορες περιπτώσεις, η Ρίτερ χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό email ή το Google Workspace της και έβλεπε email και έγγραφα να διαγράφονται ή να αλλάζουν, σαν κάποιος άλλος να έλεγχε τα πλήκτρα της», αναφέρει η κατάθεση.

Η σχέση έληξε μετά την εμφάνιση φωτογραφιών στις αρχές του 2024, στις οποίες ο Schmidt εμφανιζόταν με μια 22χρονη γυναίκα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Μετά τον χωρισμό, η Ritter ισχυρίζεται ότι η παρακολούθηση εντάθηκε.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ritter δειπνούσε στο Nobu στο Μαλιμπού, ισχυρίζεται ότι ο Schmidt διέρρηξε το Tesla της και έκλεψε τον φορητό υπολογιστή της — και ισχυρίστηκε ότι τον κατέγραψαν οι κάμερες CCTV του πολυτελούς εστιατορίου σούσι.

Ο Schmidt, τότε 65 ετών και συνταξιούχος από την Google, με περιουσία 48,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήταν παντρεμένος αλλά φέρεται να βρισκόταν σε ανοιχτή σχέση με τη σύζυγό του επί 45 χρόνια, Wendy.