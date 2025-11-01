Η 31χρονη επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος του Έρικ Σμιντ, πρώην CEO της Google, Μισέλ Ρίτερ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ζωή στη χλιδή

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Ρίτερ ζούσε με υψηλή άνεση: κυκλοφορούσε με Tesla, έμενε στη βίλα του Σμιντ στο Μπελ Έαρ και λάμβανε μισθό ενός εκατομμυρίου δολαρίων από την κοινή τους εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, Steel Perlot.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πηγές, πραγματοποιούσε ακόμα και επαγγελματικές συναντήσεις φορώντας μαγιό, ενώ η καθημερινότητά της συνδύαζε εργασία και πολυτέλεια.

Η Ρίτερ ήθελε ο Σμιντ να αφήσει τη σύζυγό του, Γουέντι, με την οποία ήταν παντρεμένος 45 χρόνια, για να τον παντρευτεί. Όταν εκείνος αρνήθηκε, η Ρίτερ έβαλε τέλος στη σχέση και στη συνεργασία τους, προκαλώντας ζημιά 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κοινή τους εταιρεία.

Ο Σμιντ διατηρούσε, σύμφωνα με πηγές, μια άτυπη ιεραρχία ανάμεσα στη σύζυγό του και τις ερωμένες του. Η Γουέντι, επικεντρωμένη στη φιλανθρωπία και τη βιωσιμότητα, παρακολουθούσε επίσημες εκδηλώσεις, ενώ η Ρίτερ εμφανιζόταν σε κοινωνικές και κοσμικές εκδηλώσεις, κερδίζοντας τον τίτλο «η γυναίκα της τεχνολογίας».

Προηγούμενες σχέσεις του Σμιντ περιλάμβαναν διάσημες γυναίκες, όπως σχεδιάστρια μόδας Σοσάνα Γκρους, την κοσμική Ούλα Πάρκερ και τη δημοσιογράφο Κέιτ Μόνερ, συχνά με επεισοδιακό τέλος.

Η σχέση και η κοινή εταιρεία

Η Ρίτερ γνώρισε τον Σμιντ το 2020, όταν ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, οκτώ χρόνια νεότερη από την κόρη του. Το ζευγάρι ίδρυσε τη Steel Perlot, μια startup τεχνητής νοημοσύνης με γραφεία στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, επενδύοντας σε AI, εικονική πραγματικότητα, διαστημική τεχνολογία και αναλυτικά δεδομένα.

Η ατμόσφαιρα στην εταιρεία, όμως, ήταν χαοτική: η Ρίτερ φέρεται να είχε εκρηκτικό χαρακτήρα, εμφανιζόταν σε συναντήσεις φορώντας μαγιό και διόριζε νεαρούς υπαλλήλους σε υψηλές θέσεις. Παρά τις φιλόδοξες επενδύσεις, η Steel Perlot κατέγραψε ζημιές 61 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2021 και 2024.

Η αγωγή και το δικαστικό σκάνδαλο

Μετά τον χωρισμό τους, η Ρίτερ κατέθεσε αίτηση για περιοριστικά μέτρα εναντίον του Σμιντ, κατηγορώντας τον για «παρακολούθηση και τοξική συμπεριφορά», ενώ ακολούθησε αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και πως ο Σμιντ προσπαθεί να την δυσφημίσει.

Η υπόθεση προσφέρει μια σπάνια ματιά στην πολυτελή αλλά ταραχώδη ζωή των δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η διαμάχη φαίνεται πως δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα.

Με πληροφορίες από nypost.com