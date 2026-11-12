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Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, της εταιρείας που ίδρυσε το 1993 και έκανε σύμβολο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Το διοικητικό συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση την Τετάρτη και η εταιρεία την ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη.

Η αποχώρηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας. Σύμφωνα με τους New York Times, πρόκειται για την Κίμπερλι Πάουελ, επικεφαλής του τομέα υγείας της Nvidia. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν και δεύτερη σχέση, με την Άλις Χουάνγκ, ανώτατο στέλεχος της MegaSpeed με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Άλις Χουάνγκ δρούσε για λογαριασμό της Κίνας. Το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα. Δηλώνει ότι δεν έχει λόγο να πιστεύει πως διέρρευσαν εμπορικά μυστικά της Nvidia ή ότι τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια.

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Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία κρατά και τα καθήκοντα CFO μέχρι να βρεθεί μόνιμος διάδοχος. Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, μέλος του ΔΣ από το 1993 και πρώην CEO της Synopsys, γίνεται ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας. «Η συμβολή του Τζένσεν στη Nvidia είναι βαθύτατη», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η αντίδραση της αγοράς

Η μετοχή έπεσε περισσότερο από 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης και κατέγραψε απώλειες πάνω από 10% στη διάρκεια της ημέρας. Από την Παρασκευή, όταν άρχισαν τα δημοσιεύματα, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia έχει χάσει περισσότερα από 300 δισ. δολάρια.

Η πτώση έχει τόσο μεγάλη σημασία επειδή η μετοχική βάση της εταιρείας είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη. Σύμφωνα με τη MarketBeat, οι θεσμικοί επενδυτές και τα hedge funds κατέχουν περίπου το 65% των μετοχών και τα εσωτερικά πρόσωπα περίπου το 4%.

Ελβετία: η κεντρική τράπεζα με «αμερικανικό» χαρτοφυλάκιο

Μια από τις πιο απροσδόκητες εκθέσεις στην κρίση είναι αυτή της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας (SNB). Επειδή επενδύει μέρος των τεράστιων συναλλαγματικών αποθεμάτων της σε μετοχές, η SNB είχε στις 30 Ιουνίου χαρτοφυλάκιο αμερικανικών μετοχών αξίας ρεκόρ 191,4 δισ. δολαρίων, σε περισσότερες από 2.300 εταιρείες. Η Nvidia ήταν μία από τις τρεις μεγαλύτερες θέσεις του, μαζί με την Apple και τη Microsoft.

Νορβηγία: η μεγαλύτερη επένδυση του μεγαλύτερου ταμείου

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έκθεση του νορβηγικού κρατικού ταμείου πλούτου, που διαχειρίζεται η Norges Bank Investment Management. Το ταμείο αξίας 2,3 τρισ. δολαρίων είχε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 ως μεγαλύτερη μεμονωμένη θέση του τη Nvidia, πάνω από τη Microsoft και την Apple. Ο πλούτος που η Νορβηγία έχτισε από το πετρέλαιο εξαρτάται πλέον σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συντάξεις της Καλιφόρνιας

Στο CalPERS, το μεγαλύτερο δημόσιο συνταξιοδοτικό ταμείο των ΗΠΑ, η Nvidia ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου η δεύτερη μεγαλύτερη θέση. Το ταμείο κατείχε 68,3 εκατ. μετοχές αξίας περίπου 11,9 δισ. δολαρίων, δηλαδή το 7,3% του δηλωμένου χαρτοφυλακίου του, και είχε ήδη πουλήσει πάνω από 8 εκατ. μετοχές μέσα στο τρίμηνο. Συνολικά, το CalPERS μείωσε κατά 26% τις άμεσες συμμετοχές του στους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς (μεταξύ τους και η Nvidia) στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και μετέφερε κεφάλαια στο private equity. Έτσι, σήμερα είναι λιγότερο εκτεθειμένο απ’ ό,τι πριν από λίγους μήνες.

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Μια πτώση της μετοχής δεν αλλάζει αυτόματα τις συντάξεις που πληρώνονται. Δείχνει όμως πόσο τα μακροπρόθεσμα αποθεματικά εκατομμυρίων εργαζομένων εξαρτώνται από λίγες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο κίνδυνος φτάνει μέσω των ETF και στον μικροεπενδυτή

Η Nvidia έχει από τις μεγαλύτερες σταθμίσεις στους δείκτες S&P 500 και Nasdaq-100. Γι’ αυτό, όποιος έχει ένα ευρύ ETF δεικτών είναι εκτεθειμένος στη μετοχή, συχνά χωρίς να το γνωρίζει. Στα θεματικά ETF τεχνολογίας και ημιαγωγών η στάθμιση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γενικά, αν μια μετοχή ζυγίζει 8% σε ένα χαρτοφυλάκιο, μια πτώση της κατά 10% αφαιρεί περίπου 0,8% από την αξία του, ακόμη κι αν όλα τα άλλα μείνουν σταθερά.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Ο Χουάνγκ παραμένει από τους μεγαλύτερους ιδιώτες μετόχους της εταιρείας. Η Κρες και ο Τζόουνς έχουν επίσης σημαντικές προσωπικές συμμετοχές. Το ζητούμενο τώρα για τη νέα ηγεσία είναι να πείσει τις αγορές ότι η Nvidia μπορεί να διατηρήσει την κυριαρχία της στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με αυτήν. Η έκβαση της ανεξάρτητης έρευνας, ιδίως σε ό,τι αφορά τυχόν ζητήματα ασφάλειας, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό πόσο γρήγορα θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη.

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Πηγές: