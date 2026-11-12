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Προβλήματα σύνδεσης στο Outlook καταγράφονται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft.

Οι αναφορές προέρχονται από διάφορες περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

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Οι δυσκολίες φαίνεται να αφορούν κυρίως τη σύνδεση στους λογαριασμούς, με αρκετούς χρήστες να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερες από 100.000 αναφορές για προβλήματα σύνδεσης μεταξύ 19:00 και 20:00 το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το downdetector.

Η Microsoft ανέφερε μέσω του λογαριασμού Microsoft 365 Status στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εξετάζει ζητήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online στην αμερικανική ήπειρο.

«Ερευνούμε αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στα mail του Exchange Online μέσω διαφόρων μεθόδων σύνδεσης στην περιοχή της Αμερικής. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, στην καταχώριση EX1550543».

We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026