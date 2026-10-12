Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Microsoft υποστήριξε την ανάγκη θέσπισης αυστηρών παγκόσμιων κανόνων ασφαλείας για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου.

Πρότεινε τη δημιουργία συστημάτων άμεσης διακοπής λειτουργίας και την υποχρεωτική αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών από ανεξάρτητους φορείς για την αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων.

Ο Σμιθ τάχθηκε υπέρ της νομικής υποχρέωσης ενημέρωσης των θυμάτων σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων, διαχωρίζοντας τη θέση του από την προώθηση της αποκλειστικής αυτορρύθμισης του κλάδου.

Ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει την κατάλληλη τεχνική ικανότητα για να ηγηθεί στην ανάπτυξη αυτών των διεθνών προτύπων ελέγχου της τεχνολογίας.

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Το γάλα και τα πλυντήρια ρούχων υπόκεινται επί του παρόντος σε αυστηρότερους κανονισμούς από ό,τι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), δήλωσε ο πρόεδρος της Microsoft.

Ο Μπραντ Σμιθ τόνισε την ανάγκη θέσπισης παγκόσμιων κανόνων ασφαλείας, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τη νομική υποχρέωση ενημέρωσης ενός «θύματος» σε περίπτωση παραβίασης του συστήματός του από κάποιο κακόβουλο σύστημα ΤΝ, καθώς και τον καθορισμό των περιπτώσεων όπου απαιτείται έγκριση από εξωτερικούς αξιολογητές προτού κυκλοφορήσει ένα προϊόν ΤΝ στην αγορά.

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Οι απόψεις του έρχονται σε αντίθεση με τη θέση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κλάδος θα πρέπει να αυτορρυθμίζεται, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να μην χάσουν το προβάδισμα έναντι των κινεζικών ανταγωνιστών τους.

Ωστόσο, ο Σμιθ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, το πλυντήριο ρούχων σας υπόκειται σε περισσότερους κανόνες ασφαλείας από ό,τι η τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε συσκευασία γάλακτος που βλέπετε στο παντοπωλείο υπόκειται σε κανόνες ασφαλείας και ελέγχους».

Το αίτημα για θέσπιση νόμων και κανόνων ελέγχου της ΤΝ εντάθηκε αφότου ειδικοί του κλάδου εξέφρασαν την άποψη ότι η εν λόγω τεχνολογία αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα.

Οι επικεφαλής κολοσσών της ΤΝ με έδρα τις ΗΠΑ, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Google DeepMind, έχουν ταχθεί υπέρ της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της ΤΝ, σε αντίθεση με τον Τραμπ που αντιτίθεται σε αυτή την ιδέα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Big Boss Interview» του BBC, ο Σμιθ χαρακτήρισε την ΤΝ τόσο «εργαλείο» όσο και «όπλο», τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη ρύθμισής της.

«Ας ξεκινήσουμε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Δήλωσε ότι οι εταιρείες χρειάζονται «φρένα έκτακτης ανάγκης» – γνωστά στον κλάδο και ως «διακόπτες άμεσης διακοπής λειτουργίας» (kill switches) – ώστε να μπορούν να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν την τεχνητή νοημοσύνη, εάν αυτή ξεφύγει με κάποιον τρόπο από τον έλεγχο.

Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να θεσπιστεί νομική υποχρέωση για τις εταιρείες να συντάσσουν «εκθέσεις συμβάντων» και να ενημερώνουν τα θύματα σε περίπτωση που η τεχνολογία παρουσιάσει απρόβλεπτη ή ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

Πρότεινε, επιπλέον, την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από ανεξάρτητους κυβερνητικούς φορείς.

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«Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε αυτό για άλλα προϊόντα», δήλωσε ο Σμιθ.

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και να εξετάσουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Σμιθ υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να προωθήσει αυτούς τους παγκόσμιους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στο Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Security Institute) της χώρας – το οποίο ιδρύθηκε επί κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ως Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Safety Institute).

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«Στον κόσμο της τεχνολογίας, στον τεχνολογικό κλάδο, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω –αν τους ρωτήσεις ποια χώρα ηγείται και διαθέτει αυτή την τεχνική ικανότητα– θα απαντούσαν ότι η απάντηση είναι πολύ απλή: το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι καλύτεροι».

«Η στιγμή έφτασε»

Οι απόψεις του Σμιθ διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του προέδρου του, ο οποίος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσουν με πλήρη ταχύτητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

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Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «όποιος κερδίζει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει τα πάντα».

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Ωστόσο, ο Σμιθ δεν πιστεύει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν τόσο αντίθετη σε ρυθμίσεις για την τεχνητή νοημοσύνη υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο αφήνουν να εννοηθεί τα σχόλια του Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν ευκολότερα τη θέσπιση προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο παρά από την ΕΕ.

«Στην Ουάσιγκτον, δεν βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν τις Βρυξέλλες – και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα», δήλωσε.

«Όταν εξετάζουμε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, όταν βλέπουμε μοντέλα τόσο ισχυρά που θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια κυβερνοασφάλεια… θα έλεγα: Η στιγμή έφτασε.

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Ας μιλήσουμε ήρεμα, ίσως και χαμηλόφωνα, αλλά με αποφασιστικότητα, και ας αρχίσουμε να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Ελπίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που μπορούμε να διαδραματίσουμε ως εταιρεία. Ελπίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα».

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τους επικεφαλής των αμερικανικών κολοσσών τεχνολογίας OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta και Google, όπου τα στελέχη υπέγραψαν ένα έγγραφο «ηθικά δεσμευτικού» χαρακτήρα.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν με «ανεξάρτητους ελεγκτές» για να αξιολογήσουν αν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους λειτουργούν όπως προβλέπεται και να διασφαλίσουν ότι δεν «παραβιάζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα με τρόπους που δεν προβλέπονταν».

Ο Σμιθ δήλωσε ότι επικροτεί τη δήλωση και ότι η Microsoft είναι «πρόθυμη να την υπογράψει». «Είναι ένα καλό βήμα, ένα απαραίτητο βήμα… Όμως δεν νομίζω ότι επαρκεί πλέον».

Πρόσθεσε ότι η πρόκληση για κάθε «σύστημα αυτορρύθμισης» έγκειται στο γεγονός ότι «οι ευσυνείδητες εταιρείες θα πράξουν αυτό που ζητείται…Για τις εταιρείες που δεν επιδεικνύουν την ίδια υπευθυνότητα είναι που πρέπει να ανησυχεί κανείς».