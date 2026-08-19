Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα της Surfshark αποκαλύπτει ότι οι εφαρμογές της Meta συλλέγουν κατά μέσο όρο τα περισσότερα προσωπικά δεδομένα χρηστών συγκριτικά με άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Οι εφαρμογές της Meta συγκεντρώνουν 25 από τους 35 διαθέσιμους τύπους δεδομένων, ξεπερνώντας σημαντικά τους αντίστοιχους μέσους όρους των Google, Amazon, Microsoft και Apple.

Η Google καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές στη συλλογή δεδομένων, παρόλο που η Meta διατηρεί τον υψηλότερο μέσο όρο ανά εφαρμογή.

Η εφαρμογή Amazon Alexa συλλέγει 28 διαφορετικούς τύπους δεδομένων, αποτελώντας την εφαρμογή με την υψηλότερη συλλογή πληροφοριών εκτός του οικοσυστήματος της Meta.

Οι εταιρείες Apple και Microsoft παρουσιάζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στη συλλογή δεδομένων, καταγράφοντας σημαντικά μικρότερο αριθμό πληροφοριών ανά εφαρμογή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.

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Οι εφαρμογές της Meta φαίνεται πως συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα χρηστών από εκείνες των υπόλοιπων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σύμφωνα με νέα έρευνα της Surfshark.

Η μελέτη εξέτασε συνολικά 171 εφαρμογές που διατίθενται στο Apple App Store και ανήκουν στις Google, Microsoft, Apple, Amazon και Meta. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις εφαρμογές με βάση 35 διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το ιστορικό περιήγησης, η ακριβής τοποθεσία και οι πληροφορίες σχετικά με αγορές.

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Η Meta βρέθηκε στην πρώτη θέση, καθώς οι εφαρμογές της συλλέγουν κατά μέσο όρο 25 από τους 35 διαθέσιμους τύπους δεδομένων. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο που καταγράφηκε για εταιρείες όπως η Microsoft και η Apple.

Στη λίστα με τις εφαρμογές που συλλέγουν τα περισσότερα δεδομένα βρίσκονται επτά προϊόντα της Meta. Ανάμεσά τους είναι το Facebook, το Messenger και το Meta AI, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη τα Meta Horizon, Meta Ads Manager, Meta Business Suite και Forum.

Η Google βρίσκεται αρκετά πίσω από τη Meta, με τις εφαρμογές της να συλλέγουν κατά μέσο όρο 17 διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Ακολουθούν η Amazon με 12, η Microsoft με 8 και η Apple με μόλις 7.

Παρά το γεγονός ότι η Meta έχει τον υψηλότερο μέσο όρο συλλογής δεδομένων ανά εφαρμογή, η Google καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τα δεδομένα.

Από τις 40 εφαρμογές της Google που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, οι 29 ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Αντίστοιχα, η Amazon διαθέτει μόλις δύο τέτοιες εφαρμογές, ενώ η Meta εννέα.

Η διαφορά στον μέσο όρο δεν αναιρεί τις ανησυχίες που προκαλεί η συνολική έκταση της συλλογής δεδομένων από τη Google, καθώς η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο οικοσύστημα εφαρμογών.

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Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας αφορά το ιστορικό περιήγησης. Παρότι για αρκετές λειτουργίες θα μπορούσε να είναι αρκετή η χρήση κατά προσέγγιση τοποθεσίας, εννέα εφαρμογές της Meta, 11 της Amazon και οκτώ της Google φέρεται να συλλέγουν και δεδομένα σχετικά με το browsing history.

Μεταξύ των εφαρμογών που δεν ανήκουν στη Meta, εκείνη που συγκεντρώνει τα περισσότερα δεδομένα είναι η Amazon Alexa. Η συγκεκριμένη εφαρμογή καταγράφει 28 διαφορετικούς τύπους δεδομένων, σύμφωνα με την έρευνα της Surfshark.

Στον αντίποδα, Apple και Microsoft εμφανίζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στη συλλογή δεδομένων στις επιμέρους κατηγορίες της μελέτης.

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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των εφαρμογών «Utilities». Οι 13 εφαρμογές της Apple που εξετάστηκαν συλλέγουν κατά μέσο όρο έξι τύπους δεδομένων, ενώ οι αντίστοιχες εφαρμογές της Google φτάνουν κατά μέσο όρο τους 17.

Πηγή: euronews

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