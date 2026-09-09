Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Apple παρουσιάζει το αναδιπλούμενο iPhone Duo, μια συσκευή υψηλού κόστους που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτόμου εικόνας της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Τζον Τέρνους ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει την ηγεσία της Apple μετά την αποχώρηση του Τιμ Κουκ.

Οι καταναλωτές θα δουν επίσης το iPhone 18 Pro με σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις κάμερες, το νέο Apple Watch με εξελιγμένες λειτουργίες υγείας και ανανεωμένα AirPods.

Η εταιρεία προχωρά σε αύξηση των τιμών για τα μοντέλα iPhone 18 Pro και Pro Max κατά 100 δολάρια, επικαλούμενη το αυξημένο κόστος παραγωγής και των εξαρτημάτων.

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Τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς αποτελεί κάθε νέα παρουσίαση της Apple με το νέο iPhone να προσελκύει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Όπως κάθε Σεπτέμβριο, η εταιρεία παρουσιάζει τα νέα της προϊόντα και οι καταναλωτές θα δουν να ξετυλίγονται τα χαρακτηριστικά του iPhone 18 Pro, των νέων Apple Watch και των ανανεωμένων AirPods.

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Ωστόσο, το επίκεντρο της παρουσίασης θα είναι το αναδιπλούμενο iPhone, μια ακριβή συσκευή που η Apple εκτιμά ότι θα αποτελέσει τόσο σύμβολο κοινωνικού κύρους όσο και μέσο που θα συμβάλει στην αποκατάσταση της φήμης της ως καινοτόμου εταιρείας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό… Για την Apple η εκδήλωση θα εξυπηρετήσει και έναν άλλο σκοπό: να παρουσιάσει στον κόσμο τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τζον Τέρνους. Ανέλαβε τα ηνία την 1η Σεπτεμβρίου από τον Τιμ Κουκ, ο οποίος πλέον κατέχει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου.

Will have worse battery life than the iPhone 18 Pro Max, less robust, worse camera. No thanks pic.twitter.com/IYLBL2GJ83 — Evan Kirstel #B2B #TechFluencer (@EvanKirstel) September 8, 2026

Λίγο πριν την παρουσίαση το Bloomberg παραθέτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε λίγο πριν την παρουσίαση.

Ο Τζον Τέρνους, επικεφαλής του τμήματος υλικού της εταιρείας από το 2021, έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν εκδηλώσεις παρουσίασης προϊόντων της Apple, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη του ως Διευθύνων Σύμβουλος. Η Wall Street, οι πελάτες και τα ΜΜΕ θα παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει τον εαυτό του πριν από την αποκάλυψη των προϊόντων. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάσει τις τελευταίες συσκευές.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο για τον Τέρνους. Υπό την ηγεσία του προκατόχου του, τα ετήσια έσοδα της Apple εκτοξεύτηκαν σε σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια και η μετοχή της σημείωσε άνοδο περίπου 2.300%. Ο Τιμ Κουκ δεν ήταν γνωστός για την προσθήκη πολλών νέων κατηγοριών προϊόντων, με το Apple Watch να αποτελεί σημαντική εξαίρεση, αλλά τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

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Για να θεωρηθεί επιτυχημένος, ο Τέρνους θα πρέπει να διατηρήσει την Apple σε υψηλά επίπεδα και να επεκταθεί σε νέους τομείς. Αυτή η εκδήλωση θα αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία για εκείνον να μοιραστεί το όραμά του. Ο Τιμ Κουκ, εν τω μεταξύ, θα βρίσκεται στο ακροατήριο δίχως να έχει λόγο στην παρουσίαση, ωστόσο, συνεχίζει να έχει σημαντική παρουσία ως πρόεδρος.

Τα αναδιπλούμενα iPhone ξεκινούν από 2.000 δολάρια

Τα αναδιπλούμενα κινητά δεν είχαν παραδοσιακά καλές πωλήσεις και παρουσίαζαν μειονεκτήματα, όπως μικρότερη διάρκεια μπαταρίας και κατώτερης ποιότητας κάμερες. Η αντιαισθητική πτυχή που είναι ορατή όταν τα κινητά είναι ανοιχτά αποτελούσε ένα ακόμη αδύνατο σημείο. Όμως, η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει επιτέλους: η τεχνολογία και οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που είναι πλέον δυνατό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί το πρόβλημα της πτυχής και να αντιμετωπιστούν άλλα μειονεκτήματα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τα τηλέφωνα αυτά να γίνουν δημοφιλή.

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Γι’ αυτό και η Apple μπαίνει τώρα στον ανταγωνισμό. Η πρόκληση είναι να δημιουργήσει κάτι αρκετά ελκυστικό ώστε να δικαιολογεί την τιμή. Η συσκευή της, που ονομάζεται iPhone Duo, θα ξεκινά από 2.000 δολάρια. Αυτό την καθιστά πιο ακριβή από τα ανταγωνιστικά μοντέλα της Samsung και άλλων εταιρειών, αν και η τιμή είναι σύμφωνη με τον στόχο της Apple για ένα προϊόν με ακριβά εξαρτήματα.

Η βασική έκδοση θα περιλαμβάνει 256 gigabytes αποθηκευτικού χώρου, ενώ η Apple θα προσφέρει εκδόσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας που θα ανεβάσουν την τιμή μέχρι περίπου τα 3.000 δολάρια. Η Apple ξεπέρασε τους στόχους κόστους της λόγω της πρόσφατης έλλειψης μνήμης, οπότε αναλαμβάνει μέρος του κόστους για να διατηρήσει την τιμή κοντά στα 2.000 δολάρια. Επίσης, μετακυλίει το κόστος στους καταναλωτές που αγοράζουν εκδόσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Το Duo θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επεξεργαστή A20 Pro, καθώς και τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης εφαρμογών και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, όπως στο iPad. Το τηλέφωνο θα διαθέτει δύο πίσω κάμερες 48 megapixel και μία κάμερα 12 megapixel σχεδιασμένη για βιντεοδιασκέψεις. Θα διαθέτει μαγνητικό σύστημα άρθρωσης και θα υποστηρίζει τη γραφίδα Apple Pencil.

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Το Duo θα κυκλοφορήσει στην αγορά ήδη από τον Οκτώβριο και θα διατίθεται σε λευκό και σκούρο μπλε χρώμα.

Tα iPhone 18 Pro και Pro Max χρωματικά θα μοιάζουν σχεδόν πανομοιότυπα με τις περσινές εκδόσεις, με τη μόνη διαφορά ότι το δημοφιλές πορτοκαλί χρώμα θα αντικατασταθεί από το μπορντό κόκκινο.

Ωστόσο, οι συσκευές θα διαθέτουν ορισμένες σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Το σύστημα κάμερας θα περιλαμβάνει νέους φακούς και pro-level λογισμικό. Η μεγαλύτερη αλλαγή θα είναι η προσθήκη μηχανικού ρυθμιζόμενου διαφράγματος, τουλάχιστον στο Pro μοντέλο, που θα επιτρέπει ακριβέστερο έλεγχο του βάθους πεδίου και καλύτερες φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Τα τηλέφωνα θα διαθέτουν επίσης τσιπ A20 Pro, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και έναν ανασχεδιασμένο vapor chamber, που θα βοηθά στην αποφυγή της υπερθέρμανσης.

Μια άλλη αλλαγή: η εγκοπή «Dynamic Island», ένα στοιχείο σχεδιασμού διεπαφής που προστέθηκε για πρώτη φορά το 2022, είναι πλέον μικρότερη και βελτιωμένη. Επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται ταυτόχρονα μεταξύ τριών ενεργών εργασιών στο επάνω μέρος του iPhone τους. Πρόκειται για αναβάθμιση σε σχέση με τις δύο ενεργές δραστηριότητες που υπήρχαν προηγουμένως.

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Τι δεν πρέπει να περιμένετε την Τετάρτη: ένα βασικό iPhone 18, iPhone 18e ή iPhone Air 2. Αυτά αναμένεται να κυκλοφορήσουν το επόμενο έτος.

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Χωρίς ριζικές αλλαγές αναμένεται να παρουσιαστούν το Apple Watch και τα AirPods, αλλά θα υπάρξουν ορισμένες σημαντικές ενημερώσεις. Για τα νέα μοντέλα Apple Watch Series 12 και Ultra 4, θα υπάρχουν νέες επιλογές χρωμάτων και αλλαγές στο περίβλημα και στους ιμάντες. Αυτό περιλαμβάνει την επιστροφή της επιλογής κεραμικού περιβλήματος στη σειρά Series 12. Το Ultra 4, το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας, θα διαθέτει μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Το κύριο ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην εμβάθυνση των πληροφοριών για την υγεία και τη φυσική κατάσταση που συλλέγονται από τη σειρά αισθητήρων του ρολογιού. Η Apple θα παρουσιάσει μια νέα εφαρμογή με την ονομασία «Readiness», η οποία αποτελεί παραλλαγή του λογισμικού «Vitals» για την παρακολούθηση των βασικών δεδομένων, όπως ο καρδιακός ρυθμός και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, από τους αισθητήρες της συσκευής. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες γνωστές από τις συσκευές Oura και Whoop, ένα σημάδι ότι η Apple είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί πιο άμεσα τις ανερχόμενες εταιρείες στον τομέα των φορετών συσκευών γυμναστικής.

Ακουστικά σε ειδικές εκδόσεις

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Οι νέες δυνατότητες υγείας του Apple Watch θα συνοδεύονται από μια ανανεωμένη εφαρμογή «Υγεία» για το iPhone. Μια άλλη αναβάθμιση στο ρολόι είναι μια λειτουργία που θα ανταγωνιστεί μια σειρά πρόσφατων φορετών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη: μια βελτίωση με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αναλύει την ημέρα σας και παρέχει μια σύνοψη των γεγονότων που συνέβησαν, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών. Το σύστημα δεν μπορεί να εμφανίσει μεταγραφή και δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει ήχο.

Η Apple είχε προγραμματίσει να παρουσιάσει σε αυτή την εκδήλωση τα AirPods υψηλής κατηγορίας, τα οποία θα διέθεταν ενσωματωμένους αισθητήρες κάμερας για την ανάλυση του περιβάλλοντος χώρου. Η κυκλοφορία τους έχει πλέον αναβληθεί για το επόμενο έτος, αλλά θα δούμε ούτως ή άλλως ένα νέο μοντέλο AirPods 5. Τα ακουστικά θα διατίθενται σε εκδόσεις με και χωρίς θήκη ασύρματης φόρτισης και θα διαθέτουν σημαντικά βελτιωμένη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Βέβαια, αυτό που θα παρακολουθούν καταναλωτές και Wall Street είναι οι τιμές. Τον Ιούνιο, η Apple αύξησε τις τιμές όλων των Mac, iPad και οικιακών συσκευών της, ως απάντηση στη σοβαρή έλλειψη τσιπ. Τότε, η εταιρεία αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητες τις τιμές του iPhone. Αυτό θα αλλάξει τώρα, καθώς η Apple επέλεξε να αυξήσει τις τιμές του iPhone 18 Pro και Pro Max κατά 100 δολάρια ανά μοντέλο.

Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία έλαβε μέτρα για να μετριάσει το πλήγμα, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα «Apple Upgrade» στις ΗΠΑ. Αυτό το πρόγραμμα μίσθωσης επιτρέπει στους χρήστες να καταβάλλουν ένα μηνιαίο πάγιο επ’ αόριστον και στη συνέχεια να ανταλλάσσουν τη συσκευή τους κάθε χρόνο με τη νέα έκδοση. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στη μείωση του σοκ από τις τιμές του iPhone, προσφέροντας ελκυστικά προγράμματα δόσεων και κίνητρα ανταλλαγής παλαιών συσκευών.