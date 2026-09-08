Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η Apple ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την επόμενη μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων. Η Apple θα μεταδώσει ζωντανά την παρουσίαση μέσω του ιστότοπού της, του Apple TV και του YouTube.
Το όνομα της εκδήλωσης είναι «Surprise and shine» («Έκπληξη και λάμψη»). Η Apple συνηθίζει να ενσωματώνει υπονοούμενα για νέα προϊόντα ή λειτουργίες στον σχεδιασμό των προσκλήσεών της, αλλά αυτή τη φορά η εταιρεία δεν έχει δώσει καμία σαφή ένδειξη για κάποια συγκεκριμένη συσκευή.
Το κύριο ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της Apple αφότου ο Τζον Τέρνους διαδέχθηκε τον Τιμ Κουκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Τέρνους ήταν υπεύθυνος για το τμήμα υλικού (hardware) της Apple για πολλά χρόνια και η κυκλοφορία των νέων iPhone είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα της ηγεσίας του.
Καθώς παρακολουθείτε την εκδήλωση πρέπει να αναζητήσετε tη συμβατότητα των νέων λειτουργιών λογισμικού με τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro, τις επίσημες ονομασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων προϊόντων που θα ανακοινωθούν, τις τιμές και τις διαθέσιμες χωρητικότητες αποθήκευσης και τις ημερομηνίες έναρξης των προπαραγγελιών και της ευρύτερης κυκλοφορίας.
Τα νέα iPhone, τα αναβαθμισμένα Apple Watch, τα AirPods 5 και ενδεχομένως ορισμένες συσκευές Apple Home είναι τα προϊόντα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να παρουσιαστούν στις 9 Σεπτεμβρίου.