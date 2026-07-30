Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Apple εγκαινίασε το πρόγραμμα Apple Upgrade, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα απόκτησης συσκευών μέσω μίσθωσης με μηνιαίες δόσεις.

Η νέα υπηρεσία υλοποιείται σε συνεργασία με την Klarna και αφορά αγορές iPhone, Apple Watch, Mac και iPad.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν προγράμματα διάρκειας έως 36 μηνών, ενώ έχουν τη δυνατότητα μείωσης του κόστους μέσω ανταλλαγής παλαιών συσκευών.

Το πρόγραμμα διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, της εφαρμογής Apple Store και των φυσικών σημείων πώλησης στις ΗΠΑ.

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Νέο τρόπο απόκτησης των δημοφιλών συσκευών της εγκαινιάζει η Apple, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτούν iPhone, Apple Watch, Mac και iPad μέσω προγράμματος leasing με μηνιαίες δόσεις. Η νέα υπηρεσία Apple Upgrade έρχεται να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές, επιτρέποντας την αποπληρωμή σε χρονικά διαστήματα που φτάνουν έως και τους 36 μήνες.

Η Apple ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου το νέο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Klarna και είναι διαθέσιμο μέσω του ηλεκτρονικού Apple Store, της εφαρμογής Apple Store, αλλά και στα φυσικά καταστήματα Apple Store στις ΗΠΑ.

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Το Apple Upgrade περιλαμβάνει επιλογές μίσθωσης διάρκειας 12 και 24 μηνών για iPhone και Apple Watch, ενώ για Mac και iPad οι διαθέσιμες περίοδοι φτάνουν τους 24 και 36 μήνες.

Οι μηνιαίες χρεώσεις ξεκινούν από 17,99 δολάρια για iPhone, 11,99 δολάρια για Apple Watch, 24,99 δολάρια για Mac και 11,99 δολάρια για iPad.

«Στην Apple, βάζουμε τον πελάτη στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε», δήλωσε η Karen Rasmussen, αντιπρόεδρος του Apple Store online της Apple, σημειώνοντας ότι το νέο πρόγραμμα προσφέρει έναν πιο ευέλικτο τρόπο πληρωμής για την απόκτηση προϊόντων της εταιρείας.

Παράλληλα, οι χρήστες που θα εγγραφούν στο Apple Upgrade μπορούν να μειώσουν το μηνιαίο κόστος μέσω του προγράμματος ανταλλαγής συσκευών Apple Trade In, παραδίδοντας την παλιά τους συσκευή.

Νέα μοντέλα iPhone με ευέλικτη απόκτηση μέσω leasing

Το νέο πρόγραμμα Apple Upgrade δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν τα πιο πρόσφατα μοντέλα iPhone μέσω leasing, με μηνιαίες δόσεις που ξεκινούν από 17,99 δολάρια.

Στη νέα σειρά περιλαμβάνεται το iPhone 17e, το οποίο συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, υποστήριξη MagSafe και διπλάσιο αρχικό αποθηκευτικό χώρο 256GB.

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Το iPhone 17 ξεχωρίζει για τη φωτεινότερη οθόνη με τεχνολογία ProMotion έως 120Hz, τη βελτιωμένη αυτονομία μπαταρίας, την ταχύτερη φόρτιση και το σύστημα κάμερας Dual Fusion 48MP, ενώ διαθέτει και μπροστινή κάμερα Center Stage.

Παράλληλα, το iPhone Air έρχεται με ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό, αυξημένη αντοχή, ισχυρές επιδόσεις και προηγμένες κάμερες. Στην κορυφή της σειράς βρίσκονται τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, με τον επεξεργαστή A19 Pro και κορυφαίες δυνατότητες σε απόδοση, φωτογραφία και διάρκεια μπαταρίας.

Apple Watch με έμφαση στην υγεία, την αντοχή και την ασφάλεια

Το νέο πρόγραμμα Apple Upgrade περιλαμβάνει και τα πιο εξελιγμένα μοντέλα Apple Watch, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησής τους μέσω leasing με μηνιαίες δόσεις που ξεκινούν από 11,99 δολάρια.

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Το Apple Watch Series 11 διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο λειτουργιών υγείας που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Apple, με σχεδιασμό που επιτρέπει άνετη χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερες δυνατότητες σε αθλητικές δραστηριότητες και περιπέτειες, το Apple Watch Ultra 3 αποτελεί το πιο ανθεκτικό και προηγμένο μοντέλο της σειράς. Εκτός από τις λειτουργίες υγείας και παρακολούθησης επιδόσεων, διαθέτει ενσωματωμένη αμφίδρομη δορυφορική επικοινωνία, επιτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης, την επικοινωνία με φίλους και οικογένεια, αλλά και την κοινοποίηση τοποθεσίας ακόμη και σε περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου.

Mac με κορυφαίες επιδόσεις και ευέλικτη απόκτηση μέσω leasing

Το πρόγραμμα Apple Upgrade επεκτείνεται και στους υπολογιστές Mac, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης των δημοφιλών συσκευών της Apple μέσω μίσθωσης, με τις τιμές να ξεκινούν από 24,99 δολάρια τον μήνα.

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Το MacBook Air με M5, διαθέσιμο σε εκδόσεις 13 και 15 ιντσών, συνδυάζει υψηλή απόδοση, αυτονομία έως 18 ώρες και προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε έναν λεπτό, ελαφρύ και ανθεκτικό σχεδιασμό από αλουμίνιο.

Η σειρά MacBook Pro με τα νέα τσιπ M5, M5 Pro και M5 Max προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, διαθέτοντας οθόνη Liquid Retina XDR, επιλογή νανο-υφής, κάμερα Center Stage 12MP και διάρκεια μπαταρίας έως 24 ώρες.

Παράλληλα, το Mac Studio με M4 Max και M3 Ultra αποτελεί το πιο ισχυρό Mac που έχει παρουσιάσει η Apple, προσφέροντας κορυφαίες επαγγελματικές επιδόσεις, δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και εκτεταμένες επιλογές συνδεσιμότητας μέσω Thunderbolt 5.

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iPad με ισχύ, δημιουργικότητα και ευελιξία μέσω leasing

Το πρόγραμμα Apple Upgrade περιλαμβάνει και τα μοντέλα iPad, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις συσκευές της Apple μέσω μίσθωσης, με τις τιμές να ξεκινούν από 11,99 δολάρια τον μήνα.

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Το iPad Air συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, 12GB ενοποιημένης μνήμης και γρήγορη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται, να δημιουργούν και να παραμένουν παραγωγικοί από οποιοδήποτε σημείο.

Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το iPad Pro, το οποίο διαθέτει οθόνη Ultra Retina XDR και την ισχύ του επεξεργαστή M5, προσφέροντας προηγμένη εμπειρία χρήσης σε έναν ιδιαίτερα λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό.

Το iPad mini διατηρεί όλες τις βασικές δυνατότητες ενός iPad σε πιο μικρή και φορητή μορφή, ενώ αξεσουάρ όπως το Magic Keyboard και το Apple Pencil Pro ενισχύουν τις δυνατότητες των iPad Air, iPad Pro και iPad mini, από την εργασία έως τη δημιουργική χρήση.

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