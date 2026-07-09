Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γουίλ Γουάνγκ, ιδρυτής της εταιρείας Even Realities, υποστηρίζει ότι η Σεντζέν αποτελεί πλέον το κέντρο καινοτομίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών.

Η Κίνα αξιοποιεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων της και την ισχυρή εφοδιαστική της αλυσίδα για να αναπτύξει συσκευές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις επενδύουν στο βάθος παραγωγής της χώρας προκειμένου να ανταγωνιστούν το αμερικανικό προβάδισμα στον τομέα του λογισμικού.

Παρά την έδρα τους στην Κίνα, πολλές νεοσύστατες εταιρείες εξακολουθούν να στοχεύουν στην αγορά των ΗΠΑ για την παγκόσμια επέκτασή τους.

Η Even Realities συγκέντρωσε πρόσφατα σημαντικά κεφάλαια από κινεζικούς επενδυτές, στοχεύοντας στην ανάπτυξη φορητών συσκευών που προσφέρουν δυνατότητες όπως η ζωντανή μετάφραση.

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Πριν από μερικές δεκαετίες, κάθε νεοσύστατη επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών διεκδικούσε μια θέση στη Silicon Valley. «Σήμερα, η θέση αυτή είναι στη Σεντζέν κι όχι στη Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε ο Γουίλ Γουάνγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της νεοσύστατης κινεζικής εταιρείας έξυπνων γυαλιών Even Realities.

Ο Γουάνγκ, ξεκίνησε την καριέρα του στη Silicon Valey, καθώς εργάστηκε στην Apple από το 2016 έως το 2018 στην ανάπτυξη και μαζική παραγωγή του Apple Watch και του iPhone. Τώρα όμως θέλει να μετατρέψει τη Σεντζέν σε Μέκκα της τεχνολογίας και στοχεύει στην αγορά φορητών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχείται από τις Meta Platforms.

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«Η Silicon Valley φαίνεται να μην ανταμείβει πλέον τόσο πολύ τους ανθρώπους του hardware», υποστηρίζει καθώς τα ταλέντα και τα κεφάλαι ρέουν πλέον πιο «εντατικά» στην Κίνα και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Όλο και λιγότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας αλλά και ταλέντα ποθυ μπορούν να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά ηλεκτρονικών ειδών επιλέγουν πλέον τη Silicon Valley» υποστηρίζει.

«Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον γύρω από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης – αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε την επόμενη Apple – πρέπει να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των κρίσιμων υλικών, που είναι η Σεντζέν», δήλωσε ο Γουάνγκ στο CNBC.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Κίνας είναι τα ταλέντα μηχανικών που βγαίνουν από τα κινεζικά πανεπιστήμια και μένουν στη χώρα και φυσικά η κυριαρχία της στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εταιρεία με έδρα τη Σεντζέν δήλωσε ότι συγκέντρωσε 150 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με επενδυτές όπως οι Meituan και Tencent.

Η Κίνα οδεύει μόνη στον 22ο αιώνα

Η Σενζέν φιλοξενεί μια σειρά από κινεζικούς τεχνολογικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Tencent, Huawei, του κατασκευαστή drones DJI και του κολοσσού των ηλεκτρικών οχημάτων BYD, και συνεχίζει να προσελκύει μια νέα γενιά ιδρυτών που χτίζουν εταιρείες από τον κατασκευαστή φωτογραφικών μηχανών Insta360 έως την εταιρεία ρομποτικής UBTech.

Οι ΗΠΑ, ωστόσο, παραμένουν μια κρίσιμη αγορά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην παγκόσμια επέκταση, με περισσότερους από τους μισούς χρήστες της Even Realities να έχουν τηνέδρα τους στις ΗΠΑ.

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Αρκετές κινεζικές νεοσύστατες επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους σε καταναλωτικό υλικό που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ποντάροντας στο βάθος παραγωγής της χώρας για να αντισταθμίσουν το προβάδισμα της Αμερικής στο λογισμικό.

Η εγχώρια ανταγωνίστρια της Even Realities, Rokid, αποτιμάται στα 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την άντληση κεφαλαίων από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού επενδυτή της Σιγκαπούρης, Temasek, σύμφωνα με το PitchBook, ενώ ένας μικρότερος παίκτης, η RayNeo, έχει αξία 239,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ρωτήθηκε αν η νεοσύστατη επιχείρηση συγκέντρωνε σκόπιμα κεφάλαια μόνο από κινέζους επενδυτές, ο Wang είπε ότι οι Κινέζοι «απλώς κινούνται πολύ πιο γρήγορα και είναι πιο κοντά μας», αν και ο επόμενος γύρος θα στοχεύσει σε «πολύ περισσότερους παγκόσμιους επενδυτές» για να υποστηρίξει την επέκταση της εταιρείας στο εξωτερικό.

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Η Even Realities έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων κινεζικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των CDH Investments, Monolith Management και CVC Capital, και συγκέντρωσε ένα άγνωστο, αλλά τεράστιο ποσό, από την Unicorn Capital Partners και την Cyanhill Capital τον Ιανουάριο.

Ιδρύθηκε το 2023 και από τα πρώτα της είδη ήταν τα έξυπνα γυαλιά Even G2 στα τέλη του περασμένου έτους. Σε αντίθεση με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta που είναι εξοπλισμένα με κάμερα, η G2 δεν διαθέτει κάμερα ή υλικό εγγραφής, παρέχοντας ειδοποιήσεις, πλοήγηση και ζωντανή μετάφραση μέσω μιας οθόνης heads-up στους φακούς.

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