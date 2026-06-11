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Η Apple προχωρά σε μια από τις πιο επιθετικές κινήσεις της έως σήμερα κατά της κλοπής κινητών τηλεφώνων, ενεργοποιώντας μηχανισμό που μπορεί να καταστήσει τις κλεμμένες συσκευές ουσιαστικά άχρηστες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τη DailyMail.

Η νέα πολιτική, που παρουσιάζεται ως σημαντικό πλήγμα στο διεθνές εμπόριο κλεμμένων smartphones, επιτρέπει την πλήρη απενεργοποίηση των συσκευών, μπλοκάροντας την επαναχρησιμοποίησή τους και τη μεταπώλησή τους στη μαύρη αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται και σε εκστρατεία που ηγήθηκε ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Σερ Μαρκ Ρόουλι, με τη στήριξη βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

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Στο Λονδίνο, που έχει χαρακτηριστεί ως «πρωτεύουσα» των κλοπών κινητών, καταγράφονται περίπου 200 περιστατικά καθημερινά, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να στερήσει από τα κυκλώματα το βασικό τους οικονομικό κίνητρο. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία εθνικού μητρώου κλεμμένων συσκευών και η υποχρεωτική υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων από άλλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η λειτουργία της Apple για τις κλεμμένες συσκευές

Η Apple έγινε η πρώτη μεγάλη εταιρεία που συμφώνησε να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας των συσκευών της σε παγκόσμια κλίμακα, ενεργοποιώντας ως προεπιλεγμένη επιλογή την «Προστασία Κλεμμένων Συσκευών».

Η λειτουργία αυτή προστατεύει τους λογαριασμούς και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αποτρέποντας τους δράστες από το να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης και να συνδέσουν ξανά τη συσκευή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να τη μεταπωλήσουν.

Με τη νέα ρύθμιση, όταν ένας χρήστης δηλώσει το κινητό του ως χαμένο μέσω της υπηρεσίας iCloud.com/find από άλλη συσκευή, η διαδικασία λειτουργεί ως ένας «διακόπτης απενεργοποίησης», που καθιστά το τηλέφωνο ουσιαστικά άχρηστο μέχρι ο νόμιμος ιδιοκτήτης να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία πρόσβασής του.

'Apple has agreed a partnership with police to share more data, to help track and identify where stolen mobiles reappear'.@markwhiteTV reports as the Met Police crack down on phone theft, urging the Home Secretary to force tech companies to make stolen phones harder to use. pic.twitter.com/SfLu3FLW4M — GB News (@GBNEWS) June 11, 2026

Συνεργασία Apple – Αστυνομίας Λονδίνου για τα κλεμμένα κινητά

Η Apple και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχωρούν σε στενότερη συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας θα ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες για κλεμμένες συσκευές.

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Μέσω αυτής της συμφωνίας, οι αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των κινητών και να διαπιστώνουν εάν επιχειρείται επανεισαγωγή τους στην αγορά. Από την πλευρά της, η εταιρεία αναφέρει ότι ήδη καταγράφεται μείωση στις περιπτώσεις επιτυχούς επανενεργοποίησης κλεμμένων iPhone από την έναρξη της συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης κλοπής κινητών στο Λονδίνο και τη μεγαλύτερη δυσκολία αξιοποίησής τους από εγκληματικά κυκλώματα.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα εγκληματικά δίκτυα, προειδοποιώντας ότι όσοι κλέβουν κινητά τηλέφωνα στο Λονδίνο βλέπουν πλέον το επιχειρηματικό τους μοντέλο να καταρρέει. Όπως δήλωσε, η τεχνολογία και οι αστυνομικές αρχές προλαβαίνουν τους δράστες, οι οποίοι εντοπίζονται στους δρόμους, αναγνωρίζονται μέσω πληροφοριών και τα δίκτυα διακίνησης κλεμμένων συσκευών εξαρθρώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Phone 'kill switch' to end trade in stolen mobiles: Apple agrees to major change to render handsets worthless to thieves after Daily Mail campaign https://t.co/ylxkLUAHZ9 — Daily Mail (@DailyMail) June 10, 2026

«Οι κίνδυνοι αυξάνονται και τα κέρδη εξαφανίζονται. Δεν είναι πλέον εύκολο χρήμα. Θα σας βρούμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη. Ο χρόνος τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καταστροφή του οικονομικού μοντέλου που τροφοδοτεί τις κλοπές μπορεί να εξαλείψει ένα έγκλημα που έχει επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους, καλώντας τόσο τη βιομηχανία όσο και την κυβέρνηση να ολοκληρώσουν την προσπάθεια.

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Ο ρόλος που έπαιξε μια έρευνα από τη Daily Mail

Καθοριστικό ρόλο στις αποκαλύψεις για το διεθνές κύκλωμα διακίνησης κλεμμένων κινητών διαδραμάτισε η Daily Mail.

Η Σκότλαντ Γιαρντ έχει επαινέσει πρόσφατα δημοσιογραφική έρευνα βρετανικού μέσου, μετά την ομολογία μελών κυκλώματος που φέρεται να διαχειριζόταν παράνομη δραστηριότητα αξίας περίπου 180 εκατ. λιρών με κλεμμένα κινητά στο Λονδίνο.

Met Police calls on tech firms to make stolen phones unusable ➡️ https://t.co/CoRnCq8gMC pic.twitter.com/nEoTXAgMFc Advertisement June 11, 2026

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η σπείρα κάλυπτε μεγάλο μέρος των κλοπών στην πόλη, με τις συσκευές να μεταφέρονται από αποθήκες στα προάστια της Βρετανίας προς αγορές σε Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι και Κίνα. Συνολικά, από το 2017 έως το 2024 έχουν καταγραφεί σχεδόν 587.500 κλοπές κινητών στο Λονδίνο, αλλά ελάχιστες επιστροφές στους ιδιοκτήτες.

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Παράλληλα, εντοπίστηκαν ακόμη και αγγελίες σε κοινωνικά δίκτυα που προσέφεραν αμοιβές σε ανηλίκους για κλοπές iPhone, αποκαλύπτοντας τη δομή οργανωμένων κυκλωμάτων και το εύρος του προβλήματος.

Πίεση στις εταιρείες τεχνολογίας για πάταξη των κλοπών κινητών

Τον Μάρτιο, ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Σερ Μαρκ Ρόουλι, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα προς τις εταιρείες τεχνολογίας, ζητώντας άμεση ενίσχυση των μέτρων ώστε να αποτρέπεται η επαναπώληση κλεμμένων κινητών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Reckoning», οι βρετανικές αρχές κατάφεραν να μειώσουν σχεδόν κατά 50% τις ληστείες κινητών στο Γουέστμινστερ, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις και συλλήψεις. Όπως τόνισε ο ίδιος, όταν μια κλεμμένη συσκευή δεν μπορεί να επανενεργοποιηθεί, η εμπορική της αξία μηδενίζεται και, κατά συνέπεια, μειώνεται και το κίνητρο της κλοπής.

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Παράλληλα, εταιρείες όπως η Samsung και η Google έχουν αρχίσει να ενισχύουν τα συστήματα ασφαλείας τους, επιχειρώντας να περιορίσουν το φαινόμενο της κλοπής κινητών.

(Με πληροφορίες από DailyMail)