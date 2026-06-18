Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το ραγδαία αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης καθιστά τη διατήρηση των υπαρχουσών τιμών μη βιώσιμη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Κουκ, απέδωσε την άνοδο του κόστους στην αυξημένη ζήτηση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και στη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ημιαγωγών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μέση τιμή πώλησης των smartphone παγκοσμίως θα σημειώσει σημαντική άνοδο το 2026, επηρεάζοντας και τις μελλοντικές συσκευές της Apple.

Πολλές άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Samsung, η Sony και η Nintendo, έχουν ήδη προχωρήσει σε ανάλογες ανατιμήσεις προϊόντων λόγω των πιέσεων στην παγκόσμια αγορά.

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Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει αυξηθεί ραγδαία, δήλωσε ο επικεφαλής του τεχνολογικού γίγαντα.

Ο Τιμ Κουκ, απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, δήλωσε στην Wall Street Journal (WSJ) ότι οι αυξήσεις τιμών ήταν «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση με τα τσιπ μνήμης είχε γίνει «μη βιώσιμη».

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Δεν είπε πότε θα αυξηθούν οι τιμές ή ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι αυξήσεις τιμών θα επηρεάσουν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Τα τσιπ μνήμης είναι απαραίτητα εξαρτήματα σε έξυπνες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, αλλά η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει αυξήσει τις τιμές τους κατά τους τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μας μετακυλίονται και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από τις αυξήσεις, αλλά η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στην WSJ. «Υπάρχει λιγότερη προσφορά σε μια εποχή που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές και οι κατασκευαστές μνήμης μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», δήλωσε ο Κουκ, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους ως Διευθύνων Σύμβουλος της Apple τον Σεπτέμβριο μετά από 15 χρόνια στη θέση.

Η τιμή της RAM – συνήθως ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα υπολογιστών – έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025. Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προσφορά ηλίου, ενός αερίου κρίσιμου για την κατασκευή ημιαγωγών, προσθέτοντας στο κόστος των τσιπ υπολογιστών.

Η μέση τιμή πώλησης των smartphone παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% το 2026, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Omdia.

Τα νέα τηλέφωνα της Apple είναι πιθανό να κοστίζουν έως και 150 δολάρια περισσότερο από τα iPhone 17, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αναβαθμίσει τις προδιαγραφές της για να υποστηρίξει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο BBC ο αναλυτής αγοράς smartphone της Omdia, Τσιου Λε Ξουάν.

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Οι περισσότερες μάρκες smartphone έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές, έχουν αποσύρει τις προσφορές ή έχουν μειώσει τις προδιαγραφές τους για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους ως απάντηση στο αυξανόμενο κόστος, πρόσθεσε. «Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα τιμολόγησης, όχι μια προσωρινή αύξηση».

Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν επίσης επισημάνει την πίεση στη βιομηχανία κατασκευής τσιπ.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο BBC αυτόν τον μήνα, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) δεν απέκλεισε αυξήσεις τιμών καθώς ο πληθωρισμός αύξησε τα κόστη της. Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες όπως η Apple, η Nvidia και η AMD.

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Νωρίτερα φέτος, η Samsung δήλωσε ότι αναμένει ότι οι ελλείψεις στην προσφορά τσιπ μνήμης θα κάνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές πιο ακριβές.

Τον Απρίλιο, η Sony αύξησε την τιμή των κονσολών PlayStation 5 κατά 90 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 100 δολάρια στις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των «συνεχιζόμενων πιέσεων στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο».

Η Nintendo δήλωσε αργότερα ότι θα αυξήσει την τιμή του Switch 2 από τον Σεπτέμβριο λόγω «αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς».

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Το iPhone 17 είναι δημοφιλές από τότε που κυκλοφόρησε η σειρά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις συσκευών Apple αυξήθηκαν κατά 17% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στην Κίνα.

Η Apple αφαίρεσε την επιλογή εισαγωγικού επιπέδου των compact υπολογιστών Mac Mini, αυξάνοντας την τιμή εκκίνησης κατά περίπου 200 δολάρια νωρίτερα φέτος.

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