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Η Apple παρουσίασε σε μεγάλο event τη νέα σειρά λειτουργικών συστημάτων της, αποκαλύπτοντας τα iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 και tvOS 27, σε μια εκδήλωση που επικεντρώθηκε έντονα στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το οικοσύστημα των συσκευών της.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο Τιμ Κουκ, ο οποίος, σύμφωνα με την εταιρεία, εμφανίστηκε στην τελευταία του παρουσίαση ως διευθύνων σύμβουλος, αναδεικνύοντας μια νέα εποχή για τα προϊόντα της Apple με πιο «έξυπνη» Siri και διευρυμένες δυνατότητες Apple Intelligence.

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Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η επόμενη γενιά του Apple Intelligence, η οποία ενσωματώνεται βαθύτερα στις πλατφόρμες της εταιρείας και, όπως αναφέρθηκε, βασίζεται σε νέα αρχιτεκτονική που αξιοποιεί τα μοντέλα Apple Foundation, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα νέα εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών στην εφαρμογή «Φωτογραφίες», όπου ενσωματώνεται λειτουργία «Spatial Reframing». Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν εκ των υστέρων τη γωνία και το κάδρο μιας φωτογραφίας, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να συμπληρώνει έξυπνα τα κενά της εικόνας, διατηρώντας τη συνοχή της σκηνής.

Παράλληλα, το εργαλείο «Cleanup» αναβαθμίζεται σημαντικά, προσφέροντας πιο ακριβή αφαίρεση ανεπιθύμητων στοιχείων από φωτογραφίες, ενώ το νέο «Extend» δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του φόντου ή αλλαγής αναλογιών εικόνας με πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.

Η Apple υπογραμμίζει ότι οι λειτουργίες αυτές λειτουργούν μέσω της υποδομής Private Cloud Compute, με την επεξεργασία να γίνεται στο cloud και με στόχο τη διατήρηση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων. Οι νέες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες τόσο σε πρόσφατες όσο και σε παλαιότερες φωτογραφίες, ανεξάρτητα από τη συσκευή λήψης.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, η πρώτη δημόσια beta των νέων λειτουργικών αναμένεται τον Ιούλιο, ενώ η τελική έκδοση τοποθετείται χρονικά γύρω στον Σεπτέμβριο, πιθανότατα μετά την καθιερωμένη παρουσίαση της νέας γενιάς iPhone.

Με τις νέες ανακοινώσεις, η Apple επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημά της, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των συσκευών της σε επίπεδο δημιουργίας, επεξεργασίας και εξατομικευμένης εμπειρίας χρήσης.