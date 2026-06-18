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Μια πρόσφατη μελέτη εξετάζει μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπόθεση: κατά πόσο η διάδοση των smartphones, και ειδικότερα του iPhone, συνέβαλε στη μείωση των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από την περίοδο μετά την κυκλοφορία του iPhone το 2007 και διαπίστωσαν ότι η ταχεία υιοθέτηση των smartphones συσχετίζεται με σημαντική πτώση της γονιμότητας, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η εξάπλωση του iPhone ενδέχεται να εξηγεί από το ένα τρίτο έως και το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις ΗΠΑ μεταξύ 2007 και 2011. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επίδραση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε εφαρμογές, αλλά κυρίως στις αλλαγές που επέφερε η ψηφιακή τεχνολογία στις κοινωνικές συμπεριφορές και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

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Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που προτείνει η έρευνα είναι η μείωση των άμεσων κοινωνικών επαφών. Οι νέοι αφιερώνουν πλέον περισσότερο χρόνο στις οθόνες και λιγότερο χρόνο σε δραστηριότητες που ευνοούν τη δημιουργία ρομαντικών σχέσεων. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των χρηστών, ενισχύοντας την εστίαση στην προσωπική εικόνα, την καριέρα και την ατομική αυτοπραγμάτωση. Δημοφιλείς λογαριασμοί στο TikTok και άλλες πλατφόρμες προβάλλουν συχνά λόγους για τους οποίους κάποιος δεν πρέπει να αποκτήσει παιδιά, εστιάζοντας στις σωματικές αλλαγές της εγκυμοσύνης.

Η μελέτη δεν υποστηρίζει ότι τα smartphones αποτελούν τη μοναδική αιτία της υπογεννητικότητας. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι οικονομικοί παράγοντες, όπως το κόστος στέγασης, η εργασιακή αβεβαιότητα και οι κοινωνικές μεταβολές, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, τα ευρήματά της υποδεικνύουν ότι η ψηφιακή επανάσταση μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη δημογραφική επίδραση από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Η έρευνα συμβάλλει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν όχι μόνο την καθημερινή ζωή, αλλά και θεμελιώδεις κοινωνικούς θεσμούς, όπως η οικογένεια και η τεκνοποίηση. Αν και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα, η μελέτη αναδεικνύει έναν πιθανό σύνδεσμο μεταξύ της ψηφιακής εποχής και των δημογραφικών εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών.