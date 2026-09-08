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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 πυροσβεστικών οχημάτων.

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Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026