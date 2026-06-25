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Αναστάτωση επικράτησε στα Μέγαρα, όταν ένας 14χρονος παρασύρθηκε από τα ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στην θάλασσα, καταλήγοντας σε βραχονησίδα..

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πάχης, όταν ο 14χρονος παρασύρθηκε περίπου 800 μέτρα από την ακτή. Η μητέρα του κολύμπησε και αυτή εκείνη μαζί, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στην βραχονησίδα..

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Δύο εθελοντές διασώστες με φουσκωτό προσέγγισαν λίγο αργότερα τον 14χρονο και την μητέρα του. «Είχαμε τον μικρό, μας έφυγε στη θάλασσα. Κινητοποιηθήκαμε γρήγορα, στείλαμε ένα φουσκωτό», είπε ο υπεύθυνος λιμένα Πάχης Μεγάρων, Κώστας Θεοδωράκης.