Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στα Μέγαρα 40χρονος οδηγός να οδηγεί μεθυσμένος για τρίτη φορά μέσα στο έτος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Αστυνομικοί του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, που πήγαν στο σημείο εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ακόμα, σε έλεγχο αλκοολομέτρησης του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.

Στον 40χρονο επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.