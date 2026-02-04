Έναν σεσημασμένο για ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, 21 ετών, στοχοποίησαν ως τον βασικό ύποπτο για μία άγρια ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας τα στελέχη του Τμήματος Ληστειών και προχώρησαν στην προσαγωγή του στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου και ομολόγησε την εμπλοκή του, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Οι ερευνητές του Ληστειών αναλύοντας βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών κατέληξαν στον 21χρονο. Πληροφορήθηκαν ότι κρατείτο στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου για κλοπή και από εκεί τον μετέφεραν στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου και περιέγραψε με λεπτομέρειες την πράξη του.

Ο κατηγορούμενος είχε εισβάλει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 21ης Ιουνίου 2025 στο σπίτι ενός 72χρονου στα Μέγαρα. Μέσα σε αυτό έμεινε για περίπου μία ώρα και έφυγε, αφού τραυμάτισε με φαλτσέτα τον ιδιοκτήτη και άρπαξε περίπου 5.000 ευρώ σε μετρητά. Τον 72χρονο εντόπισε η σύζυγός του αιμόφυρτο λίγες ώρες αργότερα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου για 51 ημέρες νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υποβλήθηκε σε απανωτά χειρουργεία και σε τραχειοστομία, ενώ συνολικά έμεινε στο νοσοκομείο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Τρεις ημέρες μετά το εξιτήριό του, απεβίωσε.

Ο ιατροδικαστής τότε είχε εντοπίσει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην τραχηλική χώρα, αλλά και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συμβατές με βασανισμό.