Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (1/8) στα Μέγαρα, όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, ο συρμός εκτελούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο από το Κιάτο προς τον Ρέντη, χωρίς να μεταφέρει επιβάτες.
Στο ύψος των Μεγάρων, ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη γραμμή του σιδηρόδρομου και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης.
Ωστόσο, η αμαξοστoιχία δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να εγκλωβίσει την γυναίκα.
Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ στο σημείο, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν την γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος.