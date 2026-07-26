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Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα στα Μέγαρα.

Ειδικότερα, όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής, 26 Ιουλίου, όταν ο 29χρονος εντοπίστηκε να τρέχει με 208 χλμ/ώρα στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς οδηγούς.

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Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.