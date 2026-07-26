Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με έρευνες, ευθύνεται για το 20% έως 30% των θανατηφόρων δυστυχημάτων, γεγονός που εξηγεί και την αυστηροποίηση των κυρώσεων που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι ποινές κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ για υπέρβαση από 20 έως 30 χλμ./ώρα το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, αλλά συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Advertisement

Advertisement

Στις περιπτώσεις που η ταχύτητα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο κατά 30 έως 50 χλμ./ώρα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Αν η υπέρβαση ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 700 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διάστημα 60 ημερών.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Η οδήγηση με περισσότερα από 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή πάνω από 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 30 ημέρες.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι συνέπειες για όσους εντοπίζονται να κινούνται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται επιτόπου για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Με την κορύφωση της θερινής εξόδου να βρίσκεται προ των πυλών, οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι η τήρηση των ορίων ταχύτητας δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και βασική προϋπόθεση για την ασφαλή μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.