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Ένα σοκαριστικό βίντεο που φέρνει στο φως το thriassio.gr αποδεικνύει τον βαθμό οδηγικής ασυνειδησίας που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους. Πρωταγωνιστής είναι ένας οδηγός SUV που βλέπουμε να κινείται σε έναν από τους πλέον επικίνδυνους άξονες της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, ο οδηγός μιας πολυτελούς BMW X6 προχώρησε σε μια άκρως ριψοκίνδυνη προσπέραση στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, γλιτώνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τη μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

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Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος προς Μάνδρα και Ελευσίνα είναι διαβόητος για την επικινδυνότητά του και τα συχνά τροχαία, ο οδηγός του μαύρου οχήματος επέλεξε να αγνοήσει πλήρως κάθε κανόνα ασφαλείας και κοινής λογικής, όπως κατέγραψε η κάμερα.

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο:

Ο οδηγός του SUV εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα χωρίς καμία απολύτως ορατότητα, αδιαφορώντας για την έντονη και συνεχόμενη διπλή διαγράμμιση που απαγορεύει αυστηρά την προσπέραση στο συγκεκριμένο σημείο.

Το απόλυτο θρίλερ εκτυλίχθηκε όταν, την ώρα που το SUV βρισκόταν δίπλα στο βαρύ όχημα, εμφανίστηκε ένα φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό, «μαζεύοντας» ενστικτωδώς το όχημα πίσω στη λωρίδα του.