Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Apple παρουσίασε το iPhone Duo, το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone με οθόνη 7,6 ιντσών και τσιπ A20 Pro, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία λανσάρισε επίσης τη σειρά iPhone 18 Pro, ενσωματώνοντας αναβαθμισμένες κάμερες και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Τα νέα μοντέλα iPhone 18 Pro διαθέτουν σύστημα μεταβλητού διαφράγματος στην κάμερα και θα διατίθενται σε υψηλότερες τιμές λόγω του αυξημένου κόστους των τσιπ μνήμης.

Παράλληλα, η Apple παρουσίασε τα Apple Watch Series 12 και Ultra 4, καθώς και νέα AirPods με λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου.

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Η Apple παρουσίασε το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone, το iPhone Duo, καθώς και τη σειρά iPhone 18 Pro, σε μια εκδήλωση που λανσάρισε αναβαθμίσεις συσκευών, προσφέροντας μια εικόνα για το πώς ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος John Ternus σκοπεύει να διαμορφώσει την εταιρεία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Το Αpple Duo στην ελληνική αγορά θα κοστίζει 2.399 ευρώ.

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DUO: Το τολμηρό νέο στοίχημα της Apple

Το Duo σηματοδοτεί τον σημαντικότερο επανασχεδιασμό της σειράς iPhone εδώ και χρόνια. Η συσκευή, η οποία έχει σχήμα διαβατηρίου, ξεδιπλώνεται αποκαλύπτοντας μια οθόνη 7,6 ιντσών, ενώ διαθέτει και εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών. Η μεγάλη οθόνη επιτρέπει στους χρήστες να έχουν ανοιχτές δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.

Η συσκευή τροφοδοτείται από το τσιπ A20 Pro της Apple, το οποίο κατασκευάζεται με τεχνολογία 2 νανομέτρων.

Η Apple δήλωσε ότι το τσιπ, σε συνδυασμό με ένα σύστημα ψύξης vapor-chamber, έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τις επιδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη συσκευή, την επεξεργασία γραφικών και την αποδοτικότητα της μπαταρίας.

Το Duo περιλαμβάνει επίσης το πιο πρόσφατο μόντεμ C2 της Apple.

Το Duo υποστηρίζει το Apple Pencil και διαθέτει Touch ID ενσωματωμένο στο πλευρικό κουμπί.

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Η Apple ανέφερε ότι πρόκειται για το λεπτότερο iPhone όταν είναι ανοιχτό ενώ προσφέρει αποθηκευτικό χώρο έως και 2 terabytes, χωρητικότητα που δεν διατίθεται στα ανταγωνιστικά αναδιπλούμενα μοντέλα.

Η τιμή του ξεκινά στις ΗΠΑ από τα 1.999 δολάρια, ποσό αυξημένο κατά περίπου 100 δολάρια σε σχέση με το Galaxy Z Fold8 της Samsung και το Pixel 11 Pro Fold της Google για αντίστοιχα επίπεδα βασικού αποθηκευτικού χώρου.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου και η συσκευή θα κυκλοφορήσει στην αγορά στις 23 Οκτωβρίου.

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Official Trailer – iPhone Duo pic.twitter.com/i8fDATWifI — Apple Design (@TheAppleDesign) September 9, 2026

Αύξηση της τιμής των μοντέλων Pro με τη νέα σειρά 18

Η Apple αύξησε κατά 100 δολάρια την τιμή των μοντέλων Pro, με το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max να ξεκινούν από τα 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα στις ΗΠΑ — αυξήσεις που επιβλήθηκαν λόγω της κατακόρυφης ανόδου του κόστους των τσιπ μνήμης.

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Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν το νέο τσιπ A20 Pro της Apple. Ενσωματώνουν μια νέα κύρια κάμερα 48 megapixel με σύστημα μεταβλητού διαφράγματος, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού και παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στο βάθος πεδίου και στη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η Apple παρουσίασε επίσης το Apple Reference Image, ένα πρότυπο επαλήθευσης γνησιότητας φωτογραφιών, και πρόσθεσε υποστήριξη για το SynthID, ώστε να αναγνωρίζονται εικόνες που έχουν δημιουργηθεί ή υποστεί επεξεργασία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Κίνα.

Qui va encore réussir à résister à ce nouvel iPhone 18 Pro ? 😮‍💨🔥



Apple frappe fort avec un appareil photo 48 MP à ouverture variable, la puce A20 Pro, une autonomie améliorée et une nouvelle Siri boostée à l’IA. Et cette couleur bordeaux… 🥵📱



Apple vient clairement de… Advertisement September 9, 2026

Η εστίαση της Apple Inteligence στην ιδιωτικότητα

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Ο Ternus, στην πρώτη του εκδήλωση για την Apple με τον νέο του ρόλο, παρουσίασε την ιδιωτικότητα ως το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της Apple στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Παρουσίασε το iPhone ως έναν «έξυπνο προσωπικό κόμβο» που εκτελεί υπηρεσίες AI απευθείας στη συσκευή όποτε είναι εφικτό, με τη Siri να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Apple unveiled the iPhone Duo, its first folding phone, priced at $1,999. The device features advanced screen and hinge technology and the largest display of any iPhone https://t.co/Bcj6s38h9v pic.twitter.com/PB6azsmm0X Advertisement September 10, 2026

Η εταιρεία, με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η επεξεργασία στο cloud χρησιμοποιείται μόνο όταν απαιτείται επιπλέον υπολογιστική ισχύς, ενώ οι δικλείδες ασφαλείας για την ιδιωτικότητα ενισχύονται μέσω του συστήματος Private Cloud Compute.

Παράλληλα, η Siri AI θα λειτουργεί με περισσότερες από 300.000 εφαρμογές κατά την κυκλοφορία της και θα μπορεί να εκτελεί ενέργειες τόσο σε εφαρμογές της Apple όσο και σε εφαρμογές τρίτων.

Apple Watch

Η εταιρεία παρουσίασε τα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4, τα οποία διαθέτουν επανασχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης υγείας και το νέο τσιπ S11.

Η τιμή του Series 12 ξεκινά από τα 399 δολάρια, ενώ του Ultra 4 από τα 799 δολάρια.

Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται ο δείκτης ετοιμότητας (Readiness score), η συχνότερη παρακολούθηση καρδιακών παλμών, πληροφορίες υγείας που βασίζονται στην Apple Intelligence, καθώς και νέα εργαλεία ευφυούς διαχείρισης ήχου, όπως το Live Rewind και το Siri Recap.

APPLE 🔥: Audio Intelligence on Watch Series 12

> Live Rewind (last ~15s of conversation)

> Sound Recognition + Siri Recap

> S11 + on-device / Private Cloud Compute; Secure Exclave, no raw audio stored

short take: privacy-first always-on audio AI is the real story, not just… — Flextor (@Flextor97) September 10, 2026

Airpods

Η Apple παρουσίασε μια νέα γενιά AirPods με τιμή εκκίνησης τα 129 δολάρια, φέρνοντας για πρώτη φορά τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου στα ακουστικά της βασικής κατηγορίας.

Μια έκδοση στα 149 δολάρια προσθέτει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης και χειριστήρια έντασης ήχου στον βραχίονα του ακουστικού, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν την ένταση σύροντας το δάχτυλό τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον βραχίονα.