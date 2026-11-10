Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 10 Νοεμβρίου 1959 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Μπρόντι (Richard Brodie), ένας Αμερικανός προγραμματιστής που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις στην ιστορία της γραφής: τη δημιουργία του Microsoft Word.

Ένα πρόγραμμα που σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Advertisement

Advertisement

Προσωπικά, ως δημοσιογράφος, το Word είναι το βασικό εργαλείο της δουλειάς μου. Με αυτό γράφω άρθρα, συνεντεύξεις, αναλύσεις και σχόλια. Έχοντας ζήσει επί έξι δεκαετίες την εξέλιξη της δημοσιογραφίας, από τις γραφομηχανές και τους τηλέτυπους μέχρι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη, μπορώ να αντιληφθώ πόσο σημαντική υπήρξε αυτή η επανάσταση.

Ποιος είναι ο Ρίτσαρντ Μπρόντι

Ο Ρίτσαρντ Μπρόντι γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του στο ερευνητικό κέντρο της Xerox, όπου γνώρισε τον Τσαρλς Σιμόνι, έναν από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της πληροφορικής.

Το 1981 εντάχθηκε στη Microsoft, η οποία τότε βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της.

Μαζί με τον Σιμόνι εργάστηκε στη δημιουργία ενός νέου επεξεργαστή κειμένου, ο οποίος επρόκειτο να αλλάξει την ιστορία των προσωπικών υπολογιστών.

Advertisement

Στις 25 Οκτωβρίου 1983 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Microsoft Word, αρχικά με την ονομασία Multi-Tool Word.

Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής.

Από τη γραφομηχανή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Advertisement

Όσοι εργαστήκαμε στη δημοσιογραφία πριν από την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών θυμόμαστε πολύ καλά τις γραφομηχανές.

Ένα λάθος μπορούσε να σημαίνει ξαναγράψιμο μιας ολόκληρης σελίδας. Μια αλλαγή στη σειρά των παραγράφων απαιτούσε κόψιμο, επικόλληση ή νέα πληκτρολόγηση.

Το Word άλλαξε τα πάντα.

Advertisement

Ξαφνικά ο συντάκτης μπορούσε να διορθώνει λέξεις, να μετακινεί παραγράφους, να αλλάζει τίτλους, να αποθηκεύει διαφορετικές εκδοχές του κειμένου του και να το παραδίδει ηλεκτρονικά.

Το 1989 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση του Word για Windows. Η διάδοση των προσωπικών υπολογιστών και η ανάπτυξη του διαδικτύου βοήθησαν στην καθιέρωσή του.

Το Microsoft Word έγινε σταδιακά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προγράμματα παγκοσμίως.

Advertisement

Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα το Word

Advertisement

Το ερώτημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια γραφεία, σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και σπίτια.

Η Microsoft δεν δημοσιεύει έναν ξεχωριστό και διαρκώς ενημερωμένο αριθμό ενεργών χρηστών αποκλειστικά για το Word.

Ωστόσο, ήδη από το 2015 είχε ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τις εφαρμογές Office.

Advertisement

Ο αριθμός αυτός δεν αφορούσε μόνο το Word, αλλά ολόκληρη την οικογένεια εφαρμογών, όπως το Excel και το PowerPoint.

Την άνοιξη του 2026, οι καταναλωτικές συνδρομές Microsoft 365 είχαν πλησιάσει τα 95 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις οικονομικές ανακοινώσεις της εταιρείας.

Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των εταιρικών αδειών, των χρηστών με παλαιότερες εκδόσεις και όσων χρησιμοποιούν δωρεάν τις διαδικτυακές εφαρμογές.

Επομένως, δεν υπάρχει αξιόπιστο δημόσιο στοιχείο που να επιτρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα αποκλειστικά το Word.

Η τεράστια διάδοσή του, πάντως, είναι αδιαμφισβήτητη.

Πόσο κοστίζει σήμερα το Microsoft Word

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά την τιμή αγοράς ή συνδρομής του δημοφιλούς προγράμματος.

Στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 2026, οι αναφερόμενες τιμές της Microsoft περιλαμβάνουν:

Microsoft Word online: Δωρεάν για βασική χρήση μέσω διαδικτύου.

Microsoft 365 Personal: 10 ευρώ τον μήνα ή 99 ευρώ τον χρόνο.

Microsoft 365 Family: 129 ευρώ τον χρόνο, με δυνατότητα χρήσης από έως έξι άτομα.

Microsoft Word για PC ή Mac: 159 ευρώ με εφάπαξ αγορά.

Office Home 2024: 149 ευρώ με εφάπαξ αγορά για μη εμπορική χρήση, που περιλαμβάνει Word, Excel και PowerPoint.

Οι τιμές και οι διαθέσιμες προσφορές μπορεί να αλλάξουν.

Το Word διατίθεται επίσης για iPad και κινητά τηλέφωνα. Η λήψη της εφαρμογής είναι δωρεάν, αλλά για πλήρη χρήση ορισμένων δυνατοτήτων απαιτείται συνδρομή.

Το Word και η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Σήμερα το Microsoft Word δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα πληκτρολόγησης.

Διαθέτει προηγμένα εργαλεία μορφοποίησης, ορθογραφικού ελέγχου, αποθήκευσης, συνεργασίας και ανταλλαγής εγγράφων.

Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Microsoft Copilot, προσφέρει επίσης δυνατότητες δημιουργίας προσχεδίων, περιλήψεων και επεξεργασίας κειμένων, ανάλογα με τη διαθέσιμη συνδρομή.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους δρόμους, αλλά δημιουργεί και ερωτήματα για τη συγγραφή και τη δημοσιογραφία.

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει στη διατύπωση ενός άρθρου; Ασφαλώς.

Μπορεί όμως να αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, την προσωπική κρίση, τη διασταύρωση των πληροφοριών και την ευθύνη της υπογραφής;

Όχι.

Το εργαλείο μπορεί να εξελίσσεται, αλλά η δημοσιογραφική ευθύνη εξακολουθεί να ανήκει στον άνθρωπο.

Το Word μέσα από την προσωπική μου διαδρομή

Έπειτα από έξι δεκαετίες δημοσιογραφίας, έχω προλάβει σχεδόν όλες τις τεχνολογικές αλλαγές του επαγγέλματος.

Από τη γραφομηχανή και το χαρτί μέχρι τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, τα smartphones και τα tablets.

Το Word αποτελεί για μένα μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις αυτής της διαδρομής.

Μου επιτρέπει να γράφω, να διορθώνω, να οργανώνω και να παραδίδω γρήγορα τη δουλειά μου. Να επιστρέφω σε παλαιότερα κείμενα και να διατηρώ ένα πολύτιμο προσωπικό δημοσιογραφικό αρχείο.

Κάποτε, για την παράδοση ενός άρθρου, χρειαζόταν φυσική μεταφορά του κειμένου ή υπαγόρευση από το τηλέφωνο.

Σήμερα αρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να φτάσει ένα ολοκληρωμένο κείμενο από την οθόνη μου στη σύνταξη ενός ενημερωτικού μέσου.

Αυτή είναι η πραγματική αξία της τεχνολογικής προόδου.

Μια δημιουργία που ξεπέρασε τον δημιουργό της

Ο Ρίτσαρντ Μπρόντι μπορεί να μην απέκτησε τη δημοσιότητα άλλων πρωτοπόρων της ψηφιακής εποχής, όμως η συμβολή του στη δημιουργία του Word άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα που βοήθησε να αναπτυχθεί το 1983 συνεχίζει, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, να αποτελεί βασικό εργαλείο εργασίας και επικοινωνίας.

Και όσο κι αν αλλάζουν οι τεχνολογίες, ένα πράγμα παραμένει σταθερό.

Πίσω από κάθε σημαντικό άρθρο, βιβλίο, μελέτη ή δημοσιογραφική έρευνα εξακολουθεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κάτι να πει.

Το Word απλώς του προσφέρει τον τρόπο να το γράψει.