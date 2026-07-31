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Η ίδια αναδείχθηκε η κορυφαία συμμετέχουσα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η μαθήτρια από την Καβάλα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον παγκόσμιο τελικό μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Η επιτυχία αυτή συνεχίζει τη μακρά παράδοση διακρίσεων της πόλης της Καβάλας στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων από το 2018 έως σήμερα.

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Μια σπουδαία διεθνή διάκριση πέτυχε η 15χρονη Δανάη Τσελεμπή από την Καβάλα, κατακτώντας την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist, στην κατηγορία PowerPoint 365. Η μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου Καβάλας εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ και κατάφερε να συγκαταλεγεί ανάμεσα στους κορυφαίους νέους χρήστες του PowerPoint στον κόσμο.

Η εντυπωσιακή της επίδοση δεν περιορίστηκε μόνο στην παγκόσμια κατάταξη. Η Δανάη αναδείχθηκε η κορυφαία συμμετέχουσα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των γνώσεών της στις ψηφιακές δεξιότητες.

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Στην τελική κατάταξη, η Ελληνίδα μαθήτρια κατέλαβε την 4η θέση, πίσω από τις συμμετοχές της Γουατεμάλας, του Μακάο και του Βιετνάμ, χάνοντας για λίγο μια θέση στο βάθρο. Ωστόσο, η διάκρισή της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελληνικές επιτυχίες στον θεσμό και αναδεικνύει το ταλέντο και την εξαιρετική προετοιμασία της.

Από την πρώτη εμπειρία στην κορυφή της Ελλάδας

Η πρώτη μεγάλη διάκριση ήρθε το 2025, όταν κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στον Πανελλήνιο Τελικό της Αθήνας, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από τη διοργάνωση.

Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε πιο ώριμη, πιο έτοιμη και αποφασισμένη να διεκδικήσει την κορυφή. Η επιμονή και η αφοσίωσή της επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατέκτησε το χρυσό πανελλήνιο μετάλλιο στην κατηγορία Microsoft PowerPoint 365, εξασφαλίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Δανάη εκπροσωπεί τη σχολή Πληροφορικής ExpertIN και αποτελεί πλέον το 11ο μέλος της σχολής που εξασφαλίζει συμμετοχή σε Παγκόσμιο Τελικό Microsoft Office Specialist από το 2018 έως σήμερα.

Η επιτυχία της Δανάης Τσελεμπή αποτελεί λόγο υπερηφάνειας τόσο για την Καβάλα όσο και για την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες μαθητές μπορούν να διακριθούν και να πρωταγωνιστήσουν σε διεθνείς διαγωνισμούς τεχνολογίας.

Η Καβάλα χτίζει παράδοση στις παγκόσμιες διακρίσεις

Η συμμετοχή της Δανάης δεν αποτελεί μεμονωμένη επιτυχία, αλλά συνέχεια μιας εντυπωσιακής πορείας για την Καβάλα.

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Από το 2018 μέχρι σήμερα, η πόλη έχει καταγράψει έξι συμμετοχές σε Παγκόσμιους Τελικούς Microsoft Office Specialist, με πρώτη την Έφη Ζιώτα το 2018. Ακολούθησαν ο Χρήστος Κιοφτετζής (2019), ο Ανδρέας Ναλμπάντης (2021 και 2022), η Αλκμήνη Γαϊταντζή (2023) και πλέον η Δανάη Τσελεμπή το 2026.

Η διαχρονική αυτή παρουσία επιβεβαιώνει ότι η Καβάλα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες «δυνάμεις» της χώρας στις ψηφιακές δεξιότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, η πόλη διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή πανελλήνιων μεταλλίων μετά την Αττική, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική αν ληφθεί υπόψη η μεγάλη πληθυσμιακή διαφορά.

(Με πληροφορίες από kavalapost.gr)

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