Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Microsoft ανακοίνωσε την περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2,1% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα απολύσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η εταιρεία αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε πτώση 23% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αντανακλώντας τις οικονομικές πιέσεις από το αυξανόμενο κόστος κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Παράλληλα, το τμήμα gaming της εταιρείας προχωρά σε αναδιάρθρωση λόγω μειωμένων εσόδων και περιορισμένων περιθωρίων κέρδους παρά τις σημαντικές επενδύσεις των τελευταίων ετών.

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Η Microsoft προχωρά σε περικοπή περίπου του 2,1% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού, καταργώντας περίπου 4.800 θέσεις εργασίας. Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα απολύσεων που καταγράφεται στον τεχνολογικό κλάδο, την ώρα που η κατασκευάστρια των Windows επενδύει τεράστια ποσά στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI), αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία αυτή για την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Οι κολοσσιαίες επενδύσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2026, ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι οι δαπάνες αυτές αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και μπορούν να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος εφαρμογής της AI στις λειτουργίες τους.

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Microsoft stock is down, and AI spending is questioned. Layoffs surge industry-wide, with big tech cutting jobs while smaller companies hire. Xbox employees push back, stating leadership chooses to trade people for compute, not a lack of funds. pic.twitter.com/DvpKsEQWrc — StartupHakk (@StartupHakk) July 5, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, τόσο η Amazon όσο και η Meta Platforms έχουν προχωρήσει μέσα στη φετινή χρονιά σε χιλιάδες απολύσεις.

Η Microsoft ανακοίνωσε τις νέες περικοπές τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έπειτα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματιστηριακό εξάμηνο. Η μετοχή της υποχώρησε σχεδόν κατά 23% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2022.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία είχε ήδη προσφέρει προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου το 7% του προσωπικού της στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή σε περίπου 9.000 εργαζομένους. Η Microsoft συνηθίζει να προχωρά σε αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού της κοντά στο τέλος του οικονομικού της έτους, τον Ιούνιο, όταν καταρτίζει τον προϋπολογισμό για την επόμενη χρήση.

Η εκρηκτική ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους Azure. Μέχρι τον Απρίλιο, η Microsoft αποτελούσε τον αποκλειστικό πάροχο των μοντέλων της OpenAI, ωστόσο το ολοένα αυξανόμενο κόστος κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη των υπηρεσιών AI ασκεί έντονες πιέσεις στις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Microsoft: Eliminating Around 4,800 Roles, About 2.1% Of Our Global Workforce



Roles Eliminated Today Are Not Being Replaced By AI Transition 4 Of Gaming Studios To Operate Under New Management, With Goal Of Preserving Both Their Intellectual Property & Ongoing Projects In Xbox,… Advertisement July 6, 2026

Η Microsoft, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματά της τις επόμενες ημέρες, είχε προβλέψει ήδη από τον Απρίλιο ότι οι πωλήσεις του Azure θα ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Παράλληλα, παρουσίασε σχέδιο επενδύσεων ύψους 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, ποσό που υπερέβη κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών.

Την ίδια στιγμή, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν πλέον να αυτοματοποιούν ολοένα και περισσότερες καθημερινές επιχειρησιακές εργασίες δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον ιδιαίτερα κερδοφόρο τομέα λογισμικού της εταιρείας. Επιπλέον, η αύξηση των τιμών στις μνήμες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τα data centers, ανάγκασε τη Microsoft να προχωρήσει σε αυξήσεις στις τιμές των κονσολών Xbox, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για το προϊόν ήταν ήδη υποτονική.

Η νέα επικεφαλής του τμήματος gaming της Microsoft, Άσα Σάρμα, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα χρειάζεται «επανεκκίνηση», καθώς το περιθώριο κέρδους της έχει περιοριστεί μόλις στο 3%. Όπως ανέφερε, αυτό καθιστά αναγκαία μια συνολική αναδιάρθρωση, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει ακόμη και εξαγορές ή συγχωνεύσεις.

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Σε εσωτερικό μήνυμά της προς τους εργαζομένους, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Microsoft, η Σάρμα υπογράμμισε: «Εξαιρουμένης της Activision Blizzard King, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιεχόμενο, πλατφόρμες και επιδοτήσεις hardware. Παρ’ όλα αυτά, τα ετήσια έσοδά μας έχουν μειωθεί κατά σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Με πληροφορίες από Reuters

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