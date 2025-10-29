Το AWS της Amazon και το Azure της Microsoft, δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών cloud στον κόσμο, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα διακοπές λειτουργίας, προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές στο διαδίκτυο σε μεγάλες εταιρείες.

Σύμφωνα με το Downdetector, τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στις 11:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 5:30 μ.μ ώρα Ελλάδας)), με αναφορές από χρήστες που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ιστότοπους ή εφαρμογές συνδεδεμένες με το cloud.

Is the reported Microsoft Azure outage effecting your day?



We've gotten over 105k outage reports globally for Azure on Downdetector. Azure also supports services like Mircosoft 365, Minecraft, Xbox, Copilot, etc.https://t.co/hm4F8dhpys pic.twitter.com/G4c1yG115U — Downdetector (@downdetector) October 29, 2025

Οπως αναφέρει η Daily Mail, η διακοπή φαίνεται να επηρεάζει δεκάδες πλατφόρμες που βασίζονται σε αυτά τα δίκτυα cloud, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco και Kroger.

Ακόμη και δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης και δεδομένων όπως το Blackbaud και το Minecraft παρουσιάζουν προβλήματα συνδεσιμότητας.

Η ταυτόχρονη αστοχία των δύο κολοσσών προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι υποδομές τους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μεγάλου μέρους του παγκόσμιου διαδικτύου, φιλοξενώντας υπηρεσίες από το λιανεμπόριο και τη διασκέδαση έως τις επιχειρησιακές λειτουργίες και την αποθήκευση δεδομένων.

Οι απογοητευμένοι χρήστες έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους, με μια ανάρτηση στο X να αναφέρει: «Πρώτα η AWS, τώρα η Azure πέφτει. Μου αρέσει όταν οι μεγάλες εταιρείες κατέχουν το μισό διαδίκτυο!!!»

Μάλιστα αυτή είναι η δεύτερη σημαντική διακοπή της AWS σε λιγότερο από 10 ημέρες, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια της ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου, όταν μεγάλο μέρος του εξαρτάται από λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς.