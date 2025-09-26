Η Microsoft διέκοψε ορισμένες υπηρεσίες της προς μια μονάδα του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι η τεχνολογία της είχε χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή μαζικής παρακολούθησης πολιτών στη Γάζα.

Ο Μπραντ Σμιθ, πρόεδρος της εταιρείας, δήλωσε ότι η χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας για τη διεξαγωγή μαζικής παρακολούθησης πολιτών αποτελεί παραβίαση των τυπικών όρων παροχής υπηρεσιών της.

Ο κ. Σμιθ δήλωσε ότι η απόφαση, η οποία προκλήθηκε από έρευνα που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα The Guardian, δεν θα επηρεάσει άλλες εργασίες που κάνει η εταιρεία με το Ισραήλ.

Η συνεργασία της Microsoft με την ισραηλινή κυβέρνηση αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, και προκαλεί και διαμαρτυρίες από τους υπαλλήλους. «Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα», έγραψε ο κ. Σμιθ σε μήνυμα προς το προσωπικό που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία την Πέμπτη.

Τόνισε πως η αναθεώρηση της συνερφασίας με το Ισράηλ βρίσκεται σε εξέλιξη: «Θα μοιραστώ περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, όταν κριθεί σκόπιμο να το κάνω».

Η έρευνα του περασμένου μήνα από την εφημερίδα Guardian, η οποία συνεργάστηκε με το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το εβραϊκό μέσο Local Call, διαπίστωσε ότι μια μονάδα του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας χρησιμοποίησε την εκτεταμένη χωρητικότητα αποθήκευσης της υπηρεσίας cloud της Microsoft, Azure, για να δημιουργήσει έναν τεράστιο θησαυρό κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από απλούς Παλαιστίνιους, τις οποίες είχε υποκλέψει.

Η δυνατότητα συλλογής, αναπαραγωγής και ανάλυσης επικοινωνιών με τέτοιο εύρος βοήθησε στη διαμόρφωση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την έρευνά τους.

Η Microsoft, η οποία απάντησε στις διαμαρτυρίες του προσωπικού για την εργασία της με το Ισραήλ απολύοντας ορισμένους υπαλλήλους, δήλωσε ότι ξεκίνησε τη δική της αξιολόγηση ως απάντηση στο ρεπορτάζ του Guardian.

Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο των πελατών της στο πλαίσιο αυτής της έερευνα, αλλά βρήκε άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της χωρητικότητας αποθήκευσης στην Ολλανδία και της χρήσης υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ότι θα «σταματούσε και θα απενεργοποιούσε» ορισμένες «συνδρομές και τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών και τεχνολογιών αποθήκευσης cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης», σύμφωνα με τον κ. Σμιθ.

«Έχουμε εξετάσει αυτήν την απόφαση με το IMOD και τα βήματα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους όρους παροχής υπηρεσιών μας, με επίκεντρο τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες μας δεν χρησιμοποιούνται για μαζική παρακολούθηση πολιτών», έγραψε ο κ. Σμιθ λέγοντας ότι η αξιολόγηση της εταιρείας καθοδηγήθηκε από τη δέσμευσή της για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Guardian ανέφερε ότι η εν λόγω μονάδα σχεδίαζε να μεταφέρει τα δεδομένα της σε μια πλατφόρμα cloud που πωλείται από την Amazon. Η Amazon δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, όπως αναφέρει το BBC.

Νωρίτερα φέτος, ένας εμπειρογνώμονας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε δεκάδες πολυεθνικές εταιρείες να σταματήσουν να συνεργάζονται με το Ισραήλ, προειδοποιώντας αυτές ότι κινδυνεύουν να γίνουν συνένοχες σε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η Microsoft ήταν μεταξύ εκείνων που κατονομάστηκαν στην έκθεση της Φραντσέσκα Αλμπανίζ, η οποία παρουσιάστηκε στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Επίσης, κατονομάζει εταιρείες όπως η Amazon και η Alphabet, οι οποίες, όπως και η Microsoft, έχουν αντιμετωπίσει εσωτερικές πιέσεις για το θέμα από ορισμένους υπαλλήλους.

