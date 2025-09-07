Mια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει μέχρι τα μέσα του 2026 η OpenAI, η οποία θα συνδέει υποψήφιους εργαζόμενους με επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα παρέχει μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και πιστοποιήσεις.

Η νέα «Πλατφόρμα Εργασιών OpenAI» της ChatGPT αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στον χώρο των κολοσσών τεχνολογίας καθώς θα ανταγωνιστεί το LinkedIn της Microsoft η οποία είναι επενδυτής στην Open ΑΙ.

Τα μαχαίρια μεταξύ της Microsft του Μπέζου και της Open AI των Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν βρήκαν ήδη με τη Microsoft να χαρακτηρίζει επίσημα την νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης ως ανταγωνιστή στην αναζήτηση και τη διαφήμιση ειδήσεων στην ετήσια κατάθεσή της πέρυσι. Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της OpenAI, με 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την λειτουργία της νέας πλατφόρμας ανακοίνωσε ο Fidji Simo, διευθύνοντας σύμβουλος εφαρμογών και πρώην επικεφαλής της Instacart λέγοντας ότι «είναι σημαντικό ότι η πλατφόρμα εύρεσης εργασίας δεν θα είναι απλώς ένας τρόπος για τις μεγάλες εταιρείες να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα. Θα βοηθά μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται τους κολοσσούς και τις τοπικές κυβερνήσεις (στις Πολιτείες) να βρίσκουν τα ταλέντα της Τεχνητής Νοημοσύνης που χρειάζονται για να εξυπηρετούν καλύτερα τους ψηφοφόρους τους».

Το μεγάλο ατού της νέας πλατφόρμας ωστόσο θα είναι το νέο πρόγραμμα πιστοποίησης σε συνδυασμό με την «OpenAI Academy».

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης που θα διδάσκει στους εργαζόμενους πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία τους. Αυτό θα χτυπήσει επίσης το LinkedIn, που προσφέρει ήδη μαθήματα μέσω βίντεο σε επιχειρηματικούς, τεχνολογικούς και δημιουργικούς τομείς, παρέχοντας πιστοποιήσεις.

«Θα επεκτείνουμε την Ακαδημία προσφέροντας πιστοποιήσεις για διαφορετικά επίπεδα ευχέρειας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από τα βασικά της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία μέχρι τις προσαρμοσμένες εργασίες και την άμεση μηχανική», δήλωσε ο Simo, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Μελέτης του ChatGPT. Η πλατφόρμα θα μετατρέψει το chatbot σε δάσκαλο που ρωτάει, υποδεικνύει και παρέχει ανατροφοδότηση, αντί να δίνει απλά γενικές απαντήσεις.

Η OpenAI έχει υπογράψει ήδη μεγάλες συνεργασίες όπως με την Walmart, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη στις ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πιστοποιήσει 10 εκατομμύρια Αμερικανούς έως το 2030.

Κι ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη επεκτείνεται αστραπιαία ένας μεγάλος διάλογος έχει πλεόν ξεκινήσει για το πως θα επηρεάσει την αγορά εργασίας συνολικά. Επιχειρήσεις όπως η Salesforce ανακοίνωσαν πρόσφατα απολύσεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ νέες μελέτες έχουν συνδέσει την τεχνολογία με μαζική απώλεια θέσεων εργασίας για ορισμένους εργαζόμενους.

Ο Simo αναγνώρισε την «ανατρεπτική» δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης λέγοντας κυνικά ότι «οι θέσεις εργασίας και οι εταιρείες θα αλλάξουν ραγδαία στο άμεσο μέλλον και όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν με αυτό».

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν άπταιστη γνώση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να τους συνδέσουμε με εταιρείες που χρειάζονται τις δεξιότητές τους, για να δώσουν στους ανθρώπους περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες».

Πρόσφατη έρευνα από την εταιρεία δεδομένων αγοράς εργασίας Lightcast έδειξε ότι οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ που απαιτούν δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης πληρώνουν κατά μέσο όρο υψηλότερους μισθούς από εκείνες που δεν τις απαιτούν.

Όμως το μεγαλύτερο deal που έκλεισε η OpenAI είναι με την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς υπέγραψε συμβάσεις για τη δημιουργία του «OpenAI για την Κυβέρνηση» στις 16 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που της ανατέθηκε σύμβαση ύψους έως και 200 ​​εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Η OpenAI αποτελεί επίσης μέρος του έργου Stargate ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο στοχεύει στην επένδυση σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συμμετείχε σε μια ομάδα ηγετών της τεχνολογίας που συναντήθηκαν χθες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν θέματα όπως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από το δείπνο, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της τόνισε τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την αμερικανική πρόοδο, λέγοντας ωστόσο ότι «πρέπει να διαχειριστούμε την ανάπτυξη της με υπευθυνότητα».