Ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που δραστηριοποιείται η Microsoft – η οποία δεν έχει δείξει τέτοιες ευαιοσθησίες – θέτει το πανίσχυρο νορβηγικό επενδυτικό ταμείο, που διαχειρίζεται 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και μετέχει στο Δ.Σ του τεχνολογικού κολοσσού.

Σε ανακοίνωσή του χθες αναφέρει, ότι θα ψηφίσει υπέρ μιας πρότασης των μετόχων στην επερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Microsoft στις 5 Δεκεμβρίου, η οποία θα απαιτεί να καταγραφούν οι κίνδυνοι λειτουργίας της εταιρείας σε χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά η διοίκηση της Microsoft είχε συστήσει στους μετόχους να καταψηφίσουν την πρόταση.

Όμως οι Νορβηγοί, όπως αναφέρει το Reuters, έκαναν ξεκάθαρο ότι θα ψηφίσουν και κατά του επαναδιορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου Satya Nadella ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και κατά του πακέτου αμοιβών του.

Είναι το δεύτερο Νορβηγικό μπλόκο σε Αμερικανικό κολοσσό μετά την παρέμβασή του στην Tesla και την άρνηση του να αποδεχθεί το αστρονομικό μπόνους 1 τρισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ. Το Νορβηγικό Fund κατέχει μερίδιο 1,14% στην Tesla, με την αξία της επένδυσης να ανέρχεται σε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Microsoft το ταμείο κατέχει μερίδιο 1,35% αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Nvidia, ενώ είναι ο όγδοος μεγαλύτερος μέτοχος της Microsoft, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.