Reuters, Associated Press, AFP και BBC ενώνουν για μια ακόμη φορά τις φωνές τους εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα αυτή τη φορά με μια ταινία μικρού μήκους με την οποία καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε ξένους δημοσιογράφους στον παλαιστινιακό θύλακα Γάζα.

Αφηγητής στην ταινία είναι ο βετεράνος δημοσιογράφος του BBC, Ντέιβιντ Ντίμπλεμπι.

«Πρέπει τώρα να επιτραπεί στους ξένους δημοσιογράφους να εισέλθουν στη Γάζα για να μοιραστούν το βάρος με τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους εκεί, ώστε να μπορέσουμε όλοι να παρουσιάσουμε τα γεγονότα στον κόσμο».

Σημειώνεται πως έχει απαγορευτεί η ανεξάρτητη είσοδος σε ξένους δημοσιογράφους στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του το 2023 μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ένας μικρός αριθμός έχει εισέλθει στη Γάζα συνοδεία ισραηλινών στρατευμάτων και υπό καθεστώς ελεγχόμενης πρόσβασης.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν δηλώσει ότι για να «επιτραπεί στους δημοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ με ασφάλεια» στη Γάζα, ο στρατός «τους συνοδεύει όταν βρίσκονται στο πεδίο της μάχης».

Το BBC επικοινώνησε με το ισραηλινό υπουργείο εξωτερικών και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) για σχόλια. Πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάσισε ότι οι περιορισμοί εισόδου στη Γάζα, γαι λόγους ασφαλείας, ήταν δικαιολογημένοι.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη το βράδυ σε μια εκδήλωση που διοργάνωσεη Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists), η οποία συνέπεσε με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Περιλαμβάνει πλάνα από ιστορικά γεγονότα και φρικαλεότητες που έχουν καταγραφεί από δημοσιογράφους, σκηνές από την Απόβαση στην Νορμανδία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον λιμό στην Αιθιοπία το 1984, τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Τιενανμέν στην Κίνα, τη γενοκτονία στη Ρουάντα, την κρίση των Σύρων προσφύγων και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στην Ουκρανία, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για να καλύψουν τα βάσανα του λαού», λέει ο Ντίμπλεμπι στην ταινία. «Αλλά όταν πρόκειται για τη Γάζα, η δουλειά του ρεπορτάζ βαρύνει αποκλειστικά τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι πληρώνουν ένα τρομερό κόστος, αφήνοντας λιγότερους να γίνουν μάρτυρες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ειδησεογραφικοί οργανισμοί καλούν τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο δημοσιογράφων στην περιοχή.

Τον Ιούλιο, τα BBC News, AFP, AP και Reuters εξέδωσαν δήλωση που εξέφραζε «απελπισμένη ανησυχία» για τους δημοσιογράφους στη Γάζα που αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες, όπως πείνα και εκτοπισμό.

Τον Αύγουστο, 27 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστήριξαν μια δήλωση που καλούσε το Ισραήλ να επιτρέψει άμεση πρόσβαση σε ξένα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τουλάχιστον 248 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι οι δυνάμεις του στοχεύουν δημοσιογράφους.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις στρτιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι. Τ

ουλάχιστον 65.419 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Τα στοιχεία του υπουργείου αναφέρονται από τον ΟΗΕ και άλλους ως η πιο αξιόπιστη πηγή διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για τα θύματα.

