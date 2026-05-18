Επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου ακτιβιστών που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Τελ Αβίβ, πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συλλαμβάνοντας συνολικά περίπου 100 άτομα τα οποία μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασντότ. Συνολικά 25 από τα 58 σκάφη του στολίσκου έχουν αναχαιτιστεί.

Βίντεο που αναρτήθηκε από ακτιβιστές στα social media δείχνει κομάντο του Ισραήλ να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου, με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας.

Advertisement

Advertisement

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd May 18, 2026

Η ανακοίνωση του Τελ Αβίβ

«Για άλλη μια φορά, μια πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: ένας ακόμη λεγόμενος «στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας» χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη φορά, δύο βίαιες τουρκικές ομάδες – η Mavi Marmara και η IHH, η τελευταία χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση – αποτελούν μέρος της πρόκλησης.

Ο σκοπός αυτής της πρόκλησης είναι να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, να αποσπάσει την προσοχή από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και να εμποδίσει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ.

Όπως ξεκαθάρισε το Συμβούλιο Ειρήνης – το οποίο επιβλέπει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στη Γάζα βάσει του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: αυτός ο στολίσκος έχει μόνο ως στόχο τη δημοσιότητα. Η Λωρίδα της Γάζας κατακλύζεται από βοήθεια. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2025, περισσότεροι από 1,58 εκατομμύρια τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και χιλιάδες τόνοι ιατρικών εφοδίων έχουν εισέλθει στη Γάζα.

Advertisement

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα.

Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Advertisement