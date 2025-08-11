Έξι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκαν το βράδυ από ισραηλινά πλήγματα, κοντά στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα.

Το ισραηλινό χτύπημα έλαβε χώρα στη σκηνή, ακριβώς μπροστά από το νοσοκομείο, την οποία χρησιμοποιούσε το συνεργείο του Al Jazeera.

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ηταν και ο 28χρονος ανταποκριτής του αραβικού δικτύου, Ανάς Αλ Σαρίφ, τον οποίο είχε στοχοποιήσει ο IDF, χαρακτηρίζοντάς τον ως υπεύθυνο για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών.

Αντιδράσεις για την ισραηλινή επίθεση από τα Ηνωμένα Έθνη

Με διαδοχικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Ηνωμένα Έθνη καταδικάζουν την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 δημοσιογράφων του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera.

«Καταδικάζουμε τη δολοφονία 6 Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό, με στοχοποίηση της σκηνής τους, σε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ισραήλ πρέπει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων.

Τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Καλούμε για άμεση, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα», τονίζεται στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

#Gaza: We condemn the killing by Israeli military of 6 Palestinian journalists by targeting their tent, in grave breach of international humanitarian law. #Israel must respect & protect all civilians, including journalists. At least 242 Palestinian journalists were killed in Gaza…

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι «βαθιά ανήσυχος» για την διαρκή στοχοποίηση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπός του, μετά τον θάνατο των 6 δημοσιογράφων του Al Jazeera.

Το Al Jazeera που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Κατάρ, απέρριψε νωρίτερα τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι ο δημοσιογράφος αποτέλεσε ηγείτο πυρήνα μαχητών της Χαμάς και ότι συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ στους δημοσιογράφους: «Είμαστε αρκετά ανήσυχοι για την επανειλημμένη στοχοποίηση δημοσιογράφων στη Γάζα. Οι ρεπόρτες που καλύπτουν συγκρούσεις απολαμβάνουν προστασίας βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ ανεξάρτητα, χωρίς φόβο, ενώ το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να ασκούν το έργο τους με ασφάλεια».

Το τελευταίο μήνυμα του νεκρού δημοσιογράφου του Al Jazeera

Λίγο πριν σκοτωθεί, ο 28χρονος δημοσιογράφος του Al Jazeera έγραψε στο X ότι το Ισραήλ είχε ξεκινήσει να βομβαρδίζει τα ανατολικά και νότια τμήματα της πόλης της Γάζας. Ο Ανάς αλ Σαρίφ, πατέρας δύο παιδιών κάλυπτε σε καθημερινή βάση τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, γνώριζε ότι αποτελεί στόχο επίθεσης για το Ισραήλ και για αυτόν τον λόγο είχε δώσει σαφείς οδηγίες στην οικογένειά του, προκειμένου να δημοσιευτεί μετά τον θάνατό του ένα μακροσκελές κείμενό που συνέταξε ο ίδιος.

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να με φιμώσει.

Ο Αλλάχ γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια και αφιέρωσα όλη μου τη δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στον κόσμο, στα σοκάκια του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια. Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Αλλάχ θα μου χάριζε ζωή αρκετή ώστε να επιστρέψω με την οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, στην κατεχόμενη Ασκαλάν (Αλ-Ματζντάλ).

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Ωστόσο με πρόλαβε το θέλημα του Αλλάχ και η απόφασή Του είναι οριστική. Έζησα τον πόνο σε όλες του τις εκφάνσεις του, γεύτηκα τη δυστυχία και την απώλεια πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση – ώστε ο Αλλάχ να δώσει μαρτυρία ενάντια σε όσους έμειναν σιωπηλοί, όσους αποδέχτηκαν τη σφαγή μας, όσους έπνιξαν την ανάσα μας και δεν συγκινήθηκαν από τα διαμελισμένα σώματα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που ο λαός μας υφίσταται εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη – το διαμάντι στο στέμμα του μουσουλμανικού κόσμου, τον χτύπο της καρδιάς κάθε ελεύθερου ανθρώπου στη γη. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της, τα αδικημένα και αθώα παιδιά της που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν ή να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη. Τα αγνά τους σώματα συνεθλίβησαν κάτω από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, κομματιάστηκαν και σκορπίστηκαν στους τοίχους.

Σας εμπιστεύομαι να φροντίσετε την οικογένειά μου. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη, τη Σαμ, το φως των ματιών μου, που δεν πρόλαβα να δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν. Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο, τον Σάλαχ, τον οποίο ήθελα να στηρίξω και να συντροφεύσω στη ζωή, μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να σηκώσει το βάρος της αποστολής μου και να τη συνεχίσει.

Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι ευλογημένες προσευχές της οποίας με οδήγησαν εδώ. Οι δεήσεις της ήταν το καταφύγιό μου και το φως της μου έδειχνε τον δρόμο. Προσεύχομαι ο Αλλάχ να της δώσει δύναμη και να την ανταμείψει εκ μέρους μου με την καλύτερη ανταμοιβή», αναφέρει ο νεαρός δημοσιογράφος στην ανάρτησή του στο X.

(Με πληροφορίες από Reuters)

