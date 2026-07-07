Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Microsoft ανακοίνωσε την κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2,1% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας.

Το τμήμα παιχνιδιών Xbox δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς θα προχωρήσει σε μείωση προσωπικού κατά 20% εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η διοίκηση διευκρίνισε ότι οι απολύσεις δεν οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αποτελούν αναγκαία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών.

Η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού δεσμεύτηκε για την παροχή οικονομικής υποστήριξης στους απολυμένους, προτρέποντας παράλληλα το υπόλοιπο προσωπικό να συνδράμει στην αναζήτηση νέων ευκαιριών απασχόλησης.

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Η Microsoft αποφάσισε να προχωρήσει σε μία μαζική περικοπή δαπανών, ανακοινώνοντας την κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2,1% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Το σημαντικότερο πλήγμα θα το δεχτεί το τμήμα παιχνιδιών Xbox, όπου θα σημειωθεί μείωση προσωπικού κατά 20% μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος, μετρώντας ήδη 1.600 απολύσεις.

Το email που έλαβαν οι υπάλληλοι για τις 4.800 απολύσεις

Η επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO), Amy Coleman, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανησυχίες των εργαζομένων για την αβεβαιότητα του εργασιακού χώρου, έστειλε ένα email, προτρέποντας όλους όσους δεν απολυθούν να σταθούν στο πλευρό των απολυμένων συνδράμοντας στη «δημιουργία συνδέσεων με ευκαιρίες που διαφορετικά ίσως να μην προέκυπταν».

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Στο email της, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Όταν ανέλαβα αυτόν τον ρόλο, υποσχέθηκα να επικοινωνώ πιο ανοιχτά μαζί σας και να μοιράζομαι το «γιατί» πίσω από τις αποφάσεις μας.

Σήμερα καταργούμε περίπου 4.800 θέσεις εργασίας, περίπου το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας, καθώς εστιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό, τις επενδύσεις και την ενέργειά μας στις προτεραιότητες που θα διατηρήσουν τη Microsoft σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο. Οι άνθρωποι των οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάζονται σήμερα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Έχουν προσφέρει σημαντική συμβολή στη Microsoft και τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έχουν κάνει.

Αποφάσεις όπως αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες, και σας διαβεβαιώνω ότι αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να μειώσουμε την ανάγκη για απολύσεις. Όποτε είναι δυνατόν, προτεραιότητά μας είναι να τοποθετούμε τους ανθρώπους σε νέες θέσεις που συνάδουν με τις υψηλότερες προτεραιότητες της εταιρείας και τους τομείς με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ανακατατάξαμε περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους σε νέες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων 500 αυτόν τον μήνα.

Θα προχωρήσουμε επίσης στη μετάβαση τεσσάρων από τα στούντιο παιχνιδιών μας, ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα υπό νέα διοίκηση, με στόχο τη διατήρηση τόσο της πνευματικής τους ιδιοκτησίας όσο και των εν εξελίξει έργων τους. Επιπλέον, περισσότερο από το 30% των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόσφατο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, και θα συνεχίσουμε να διερευνούμε παρόμοιες προσεγγίσεις στο μέλλον. Αν και αυτό δεν αλλάζει τη δυσκολία των σημερινών ειδήσεων, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για το προσωπικό μας, να μειώσουμε την ανάγκη για απολύσεις όπου είναι δυνατόν και να υποστηρίξουμε υπεύθυνα όσους επηρεάζονται με φροντίδα και σεβασμό.

Το «γιατί» είναι το εξής: η επιχείρησή μας αλλάζει επειδή ο κόσμος γύρω της αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία κατασκευάζεται, αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται μεταμορφώνεται ταχύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ. Οι ανάγκες των πελατών μας μεταβάλλονται, τα επιχειρηματικά μοντέλα που τους εξυπηρετούν μεταβάλλονται, και αυτό σημαίνει ότι και η ίδια η εργασία — τι κάνουμε, πού εστιάζουμε και πώς οργανωνόμαστε — πρέπει επίσης να μετασχηματιστεί. Οι εταιρείες δεν μπορούν να επιλέξουν αν ο κλάδος τους θα αλλάξει· μπορούν μόνο να επιλέξουν αν θα αλλάξουν μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε τους πόρους και τους ρόλους και να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή επίδραση για τους πελάτες μας.

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🟠 MICROSOFT SWEARS AI ISN'T TAKING THESE JOBS, THEN CUTS 4,800 TO PAY FOR AI 🟠



Microsoft is axing about 4,800 jobs worldwide, roughly 2.1% of its staff. Its 3,000 Australian workers across six offices are caught up in it.



The deepest cuts hit Xbox: 3,200 gaming jobs, 1,600… pic.twitter.com/XNjeDF38p7 — One News Australia (@OneNewsAu) July 7, 2026

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι οι θέσεις εργασίας που καταργούνται σήμερα δεν αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία. Ορισμένα από τα καθήκοντα που εκτελούμε καθημερινά μπορούν πλέον να αυτοματοποιηθούν, και αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να αποκτούμε νέες δεξιότητες και να προσαρμοζόμαστε καθώς η εργασία εξελίσσεται. Οι πελάτες μας βιώνουν την ίδια αυτή αλλαγή και βασίζονται σε εμάς για να τους βοηθήσουν να την αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλά, αν δεν το κάνουμε οι ίδιοι.

Αυτό συνοψίζεται σε δύο δεσμεύσεις: τη λήψη τΦων αποφάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία διαφοροποιημένης αξίας για τον πελάτη και την υποστήριξη των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτές.

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Πρώτον, θα προχωρήσουμε στις δύσκολες αλλαγές που απαιτούνται για τη δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν διαφοροποιημένη αξία στον πελάτη. Ευθυγραμμίζουμε τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και την ενέργειά μας με τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες. Οι σημερινές αλλαγές επηρεάζουν κυρίως τους τομείς Commercial και XBOX.

Στον τομέα Microsoft Commercial Business, οι αλλαγές βασίζονται στην ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας σχετικά με την «Frontier Company», αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ενσωματώνοντας τους ειδικούς μας στον τομέα της μηχανικής δίπλα στους πελάτες, ώστε να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επιταχύνουν την ανάπτυξη των τεχνολογιών τους.

Στον τομέα XBOX, προχωράμε σε αναδιάρθρωση προκειμένου να τοποθετήσουμε την επιχείρηση σε θέση που θα της εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη επιτυχία.

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Οι ομάδες μηχανικών σε ολόκληρη την εταιρεία θα συνεχίσουν επίσης να εξελίσσουν τη δομή και τις προτεραιότητές τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και να καινοτομούν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Δεύτερον, θα το κάνουμε αυτό με προσεκτικό τρόπο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επεξεργαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις αντί της κατάργησης θέσεων εργασίας και, πέρα από αυτό, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σε όσους επηρεάζονται, παρέχουμε οικονομική υποστήριξη και πόρους για να τους βοηθήσουμε να κάνουν το επόμενο βήμα τους.

Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς θέλετε να βοηθήσετε όσους αποχωρούν, αλλά δεν είστε σίγουροι πώς. Επικοινωνήστε με τους συναδέλφους σας και ρωτήστε τους πώς είναι. Χρησιμοποιήστε το δίκτυό σας για να φέρνετε τους ανθρώπους κοντά, να μοιράζεστε αυτά που τους κάνουν εξαιρετικούς και να βοηθάτε στη δημιουργία συνδέσεων με ευκαιρίες που διαφορετικά ίσως να μην προέκυπταν.

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Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή αυτού του ταξιδιού και θα υπάρξουν περισσότερες αλλαγές στο μέλλον· άλλα τμήματα της επιχείρησής μας θα χρειαστεί να προβούν σε παρόμοιες αλλαγές. Κάθε φορά, μπορείτε να μας ζητήσετε να τηρήσουμε αυτές τις δύο δεσμεύσεις.

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Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Microsoft, έχω δει αυτή την εταιρεία να ανανεώνεται ξανά και ξανά. Αυτό που το καθιστά δυνατό είναι πάντα οι άνθρωποί μας — η ανθεκτικότητά τους, η δημιουργικότητά τους και η προθυμία τους να συνεχίζουν να μαθαίνουν.

Σας ευχαριστώ για όλα όσα προσφέρετε στη Microsoft».

Amy

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