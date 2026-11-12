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Η νεαρή κόρη του διάσημου ζευγαριού έχει επιλέξει στο παρελθόν και άλλα ενδύματα από την γκαρνταρόμπα της μητέρας της για δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εξέφρασαν πρόσφατα την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον όρο «nepo baby» που αφορά τα παιδιά διασήμων.

Το ζευγάρι τόνισε ότι τα παιδιά τους έχουν επιδείξει αληθινό πάθος για την υποκριτική μέσα από τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

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Υπάρχουν ντουλάπες και ντουλάπες. Όταν η μαμά σου είναι η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η ντουλάπα της είναι κάτι σαν μουσείο μόδας. Αυτό φαίνεται πως έχει καταλάβει πολύ καλά η κόρη της, Κάρις Ντάγκλας.

Η 23χρονη κόρη της Ουαλής σταρ και του Μάικλ Ντάγκλας εμφανίστηκε την Τετάρτη το βράδυ σε fashion event της Gucci στη Νέα Υόρκη. Φορούσε ένα διάφανο δαντελένιο τοπ της Gucci που η μητέρα της είχε φορέσει πριν από 30 χρόνια, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Long Kiss Goodnight», το 1996.

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Ίδιο τοπ, άλλη… τόλμη

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Η Κάθριν, το 1996, είχε φορέσει από κάτω ένα μαύρο αμάνικο τοπ. Η Κάρις προτίμησε να μη φορέσει τίποτα κάτω από τη δαντέλα.

Συνδύασε το τοπ με μαύρη δαντελένια μίνι φούστα, επίσης Gucci, και μαύρο καλσόν. Ολοκλήρωσε το look με μια τσάντα του ίδιου οίκου, την οποία κρατούσε στο μπράτσο της όσο πόζαρε στους φωτογράφους.

Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones’ daughter Carys, 23, turns heads in a daring sheer lace top at Gucci event after her parents’ impassioned defence of nepo babies https://t.co/ptW8sVV3Xh — Daily Mail (@DailyMail) November 12, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κάρις «ψωνίζει» από την γκαρνταρόμπα της μαμάς της. Πέρσι εμφανίστηκε σε γκαλά στη Νέα Υόρκη με το μαύρο φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες που είχε φορέσει η μητέρα της στο Rock and Roll Hall of Fame του 2005. Στα 21α γενέθλιά της είχε φορέσει το ροζ-λευκό φόρεμα Ungaro της Κάθριν.

Οι γονείς «πυρ και μανία» με τον όρο «nepo baby»

Η εμφάνιση έρχεται λίγες μέρες αφότου το διάσημο ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για τον όρο «nepo baby», τον χαρακτηρισμό που κολλάει στα παιδιά των διασήμων όταν μπαίνουν στη showbiz.

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Ο 82χρονος Μάικλ Ντάγκλας, που προωθεί τα απομνημονεύματά του με τίτλο «One Helluva Ride», δήλωσε ότι δεν του αρέσει καθόλου η ταμπέλα. Υποστήριξε ότι το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για οποιαδήποτε δουλειά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο παππούς του, ο πατέρας του θρυλικού Κερκ Ντάγκλας, ήταν παλιατζής. Όπως εξήγησε, στο βιβλίο του θέλησε να μιλήσει για τα πάνω και τα κάτω της ζωής και για τη διαφορά ανάμεσα στο να δουλεύεις σκληρά και στο να σου τα δίνουν όλα έτοιμα.

Μιλώντας στο People, ο ηθοποιός αναρωτήθηκε αν υπάρχει επάγγελμα στον κόσμο όπου οι γονείς δεν προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μπουν. Θυμήθηκε ακόμη ότι στην αρχή της καριέρας του άκουγε συνεχώς πόσο του θυμίζει τον πατέρα του. Το έπαιρνε ως φιλοφρόνηση, αλλά από μέσα του σκεφτόταν ότι ήθελε να γίνει ο εαυτός του.

«Τους είπαμε όλες τις ιστορίες τρόμου του Χόλιγουντ»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η 57χρονη Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό AARP χαρακτήρισε τον όρο «φρικτό». Αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύζυγός της διηγούνταν στα παιδιά τους τις χειρότερες ιστορίες του Χόλιγουντ, για να δουν αν το πάθος τους για την υποκριτική ήταν αληθινό.

Τα παιδιά όμως δεν πτοήθηκαν. Σύμφωνα με τη σταρ του «Σικάγο», έκαναν κάθε παράσταση και πήγαν σε κάθε θερινή θεατρική κατασκήνωση, σε σημείο που οι γονείς τους παρακαλούσαν να γυρίσουν σπίτι για λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι. Στο κολέγιο έπαιξαν σε φοιτητικές ταινίες, μιούζικαλ και θεατρικά έργα.

💬 Carys, hija de Michael Douglas, sorprende hablando en español «Este pueblo es toda mi vida, es mi lugar favorito» https://t.co/888kkCp6LD Advertisement August 4, 2026

Η Κάθριν παραδέχτηκε ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων στη δουλειά της καταφέρνει να ζήσει από αυτό που αγαπά. Ο Μάικλ έχει δώσει στα παιδιά του μια απλή συμβουλή για τη showbiz: αν δεν αντέχεις την απόρριψη, μην το κάνεις. Θυμήθηκε πόσο ανησυχούσε κάποτε ο δικός του πατέρας για εκείνον, αλλά για τα δικά του παιδιά είναι αισιόδοξος. Και τα τρία, όπως λέει, είναι πολύ ταλαντούχα.

Μια οικογένεια με… κινηματογραφικό DNA

Ο 26χρονος γιος του ζευγαριού, Ντίλαν, είχε κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2003 στην ταινία «It Runs in the Family». Εκεί εμφανίστηκαν μαζί ο Μάικλ, η Κάθριν, ο αείμνηστος Κερκ Ντάγκλας και ο Κάμερον, ο γιος του Μάικλ από τον πρώτο του γάμο. Η Κάρις έχει ασχοληθεί και με το μόντελινγκ.

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Με το τοπ της μαμάς της, η Κάρις έδειξε ότι, με ή χωρίς ταμπέλες, ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα. Και κάτι μας λέει ότι η ντουλάπα της Κάθριν δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.

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Με πληροφορίες από Dailymail / Hellomagazine / Foxnews

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