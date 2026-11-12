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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος του εσωτερικού στέγης και ενός τοίχου ενός κτηρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική πρόκειται για ακατοίκητο, διατηρητέο κτίριο, στο οποίο κατέρρευσε μέρος της τοιχοποιίας στο εσωτερικό του.

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Σημειώνεται ότι λόγω του περιστατικού η Αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της συμβολής των οδών Βορέου & Αθηνάς στο κέντρο της Αθήνας.

Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου υπό κατασκευή στην Κολοκοτρώνη

Προβλέπεται η λήψη προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού της οδού Κολοκοτρώνη, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο κτίριο ή για τραυματισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ