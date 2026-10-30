Halloween χωρίς λίγο τρόμο δεν γίνεται. Ένα Horror Museum και Escape Room περιμένει το κοινό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει pumpkin carving, θεματικά workshops και make-up sessions.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Athens Halloween Festival επιστρέφει στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.

Οι δημιουργοί της ταινίας Corpse Bride, Carlos και Jordi Grangel, θα δώσουν το παρών για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κινηματογραφικές προβολές, θεματικά εργαστήρια και παραστάσεις stand-up comedy με τη συμμετοχή δεκαοκτώ κωμικών.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε ένα Horror Museum, να συμμετάσχουν σε escape rooms και να παρακολουθήσουν διαγωνισμούς κοστουμιών.

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Horror, fantasy, stand-up comedy, workshops, κινηματογραφικές προβολές και ένα μεγάλο Halloween Market. Το Athens Halloween Festival επιστρέφει από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, αυτή τη φορά στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι.

Μετά την περσινή διοργάνωση, που υποδέχθηκε περισσότερους από 18.000 επισκέπτες, το Athens Halloween Festival μεγαλώνει και επιστρέφει για τρεις ημέρες με ακόμη περισσότερες δράσεις, εμπειρίες και special guests.

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Στα highlights της φετινής διοργάνωσης είναι η παρουσία των Carlos και Jordi Grangel, των δημιουργών πίσω από την εμβληματική Corpse Bride, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Athens Halloween Festival.

Οι Grangel Brothers, με τη χαρακτηριστική εικαστική τους ταυτότητα και τη μακρά πορεία τους στον χώρο του animation, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες φετινές συναντήσεις για τους φίλους του fantasy, του animation και της pop culture.

Φυσικά, Halloween χωρίς λίγο τρόμο δεν γίνεται. Ένα Horror Museum και Escape Room περιμένει το κοινό, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει pumpkin carving, θεματικά workshops και make-up sessions εμπνευσμένα από τους Chucky, Jack Skellington και Pennywise, προβολές horror ταινιών, με Chucky την Παρασκευή και Halloween / Michael Myers το Σάββατο, face painting, παιχνίδια, performances, Fantasy Choir, dance shows, κυνήγι μαγισσών, costume contest και πολλές ακόμη δράσεις.

Face painting, παιχνίδια, performances, Fantasy Choir, dance shows, κυνήγι μαγισσών, costume contest και πολλές ακόμη δράσεις.

Στις ξεχωριστές στιγμές του τριημέρου περιλαμβάνονται ακόμη το Live D&D Game της Παρασκευής, η έκθεση ζωγραφικής του Grangel Studio, το Workshop Ζωγραφικής του Grangel Studio την Κυριακή, καθώς και το Meet & Greet με τον Golden Freddy από το Five Nights at Freddy’s, επίσης την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Το stand-up comedy έχει τη δική του δυναμική παρουσία στο φετινό Athens Halloween Festival, με τρεις διαφορετικές παραστάσεις και 18 κωμικούς μέσα στο τριήμερο.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου εμφανίζονται οι Ηλίας Φουντούλης, Γιάννης Ρούσσος, Σοφία Κλιάνη, Οδυσσέας Μαυρομμάτης, Ρούλη Μπουραντά και Άγγελος Σπηλιόπουλος.

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Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνουν οι Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου και Κατερίνα Βρανά, ενώ την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνουν οι Αλέξανδρος Χαριζάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Πάρις Ρούπος, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδης Ψυλλιάκος.

Info

Athens Halloween Festival 2026

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. | Γκάζι

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

athenshalloweenfest.gr

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