Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καταγγελία για κήρυγμα ιερομόναχου κατά του εορτασμού του Halloween σε δημοτικό σχολείο της Χανιώτης, στη Χαλκιδική, διατυπώνει μητέρα μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το παιδί της να βλέπει εφιάλτες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιερομόναχος επισκέφθηκε το σχολείο και πέρασε και από τις έξι τάξεις, διακόπτοντας τα μαθήματα προκειμένου να μιλήσει στα παιδιά για τους κινδύνους του Halloween από θρησκευτική σκοπιά.

Advertisement

Advertisement

Η μητέρα, η οποία δημοσιοποίησε το φυλλάδιο που φέρεται να μοίρασε ο ιερομόναχος στους μαθητές, αναφέρει ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη. Όπως εξηγεί, έμαθε τι είχε συμβεί όταν το παιδί της ξύπνησε ένα βράδυ τρομαγμένο από εφιάλτες.

Πηγή: Voria.gr

«Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες», λέει στο Voria.gr και επισημαίνει ότι δεν είχε οργανωθεί κάποιο συμβάν για το Halloween στην περιοχή κι ότι έτσι «τρομοκράτησαν τα παιδιά». «Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ένιωσαν τα παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας με αυτές τις λέξεις», συμπληρώνει.

Παράλληλα, η μητέρα υποστηρίζει ότι η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς.

«Η συγκεκριμένη οριζόντια παρέμβαση σε όλο το σχολείο έγινε καθαρά με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ή την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε σχετική κρούση που έγινε, η διευθύντρια αρνήθηκε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πειθαρχικής της παράβασης, προτάσσοντας τις προσωπικές της θρησκευτικές πεποιθήσεις πάνω από τη νομοθεσία που ορίζει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα», καταγγέλλει μεταξύ άλλων η μητέρα που κατήγγειλε το περιστατικό.