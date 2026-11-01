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Την πρωτοβουλία για αυτό το flash mob είχε η δημιουργός περιεχομένου Ενόλα Μπεντάρ, η οποία επέλεξε το εμβληματικό κομμάτι του Μάικλ Τζάκσον για την εμφάνισή της.

Παράλληλα, στη Νέα Υόρκη, μια ομάδα εκατόν εξήντα πέντε χορευτών συμμετείχε στην καθιερωμένη παρέλαση του Γκρίνουιτς Βίλατζ παρουσιάζοντας την ίδια χορογραφία.

Η διαχρονική επιτυχία του «Thriller» παραμένει συνώνυμη με το Halloween, καθώς το μουσικό βίντεο αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας από τη δεκαετία του 1980.

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Το Παρίσι φόρεσε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο το βράδυ του Σαββάτου, αφήνοντας για λίγο πίσω την εικόνα των διαδηλώσεων και της έντασης που έχει σημαδέψει τους δρόμους του το τελευταίο διάστημα. Με αφορμή το Halloween, η γαλλική πρωτεύουσα γέμισε με μεταμφιεσμένους, χορευτές και εντυπωσιακά θεάματα, με το θρυλικό «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τον Πύργο του Άιφελ, όπου δεκάδες χορευτές αναβίωσαν τη διάσημη χορογραφία, μέχρι τους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου τα ζόμπι του «Thriller» αποτελούν πλέον παράδοση στην ετήσια Halloween παρέλαση, το τραγούδι του βασιλιά της ποπ έδωσε τον δικό του ρυθμό στη φετινή γιορτή.

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Το «Thriller» ζωντάνεψε μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

Δεκάδες χορευτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, στη γαλλική πρωτεύουσα, για να αναπαραστήσουν τη θρυλική χορογραφία του «Thriller», μεταφέροντας για λίγο την ατμόσφαιρα του εμβληματικού μουσικού βίντεο στους δρόμους του Παρισιού.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το γαλλικό πρακτορείο CLPRESS, με τη λεζάντα να αναφέρει ότι δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για το Halloween στους πρόποδες του Πύργου του Άιφελ και χόρεψαν το διάσημο κομμάτι του Μάικλ Τζάκσον.

Des dizaines de personnes rassemblées pour Halloween au pied de la Tour Eiffel reprennent la danse du tube « Thriller » de Michael Jackson pic.twitter.com/SXdfj2Y67B — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 31, 2026

Πίσω από τη χορευτική παραγωγή βρίσκεται η Ενόλα Μπεντάρ (Enola Bédard), χορεύτρια και δημιουργός περιεχομένου, η οποία παρουσίασε στις 31 Οκτωβρίου το βίντεο με τίτλο «Thriller Michael Jackson Flashmob». Όπως εξήγησε η ίδια, ήθελε να φέρει τη διάσημη χορογραφία στους δρόμους του Παρισιού για το Halloween, ενώ η κινηματογράφηση ολοκληρώθηκε μέσα σε μία νύχτα.

Η Μπεντάρ χαρακτήρισε το «Thriller» έναν από τους χορούς που δεν πρόκειται να παλιώσουν ποτέ, επισημαίνοντας ότι η χορογραφία παραμένει εμβληματική, ανεξάρτητα από τα χρόνια που περνούν. Μάλιστα, κάλεσε τους ακολούθους της να προτείνουν την επόμενη πόλη στην οποία θα ήθελαν να δουν μια αντίστοιχη εμφάνιση.

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Η παράδοση με τα ζόμπι στην παρέλαση της Νέας Υόρκης

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το «Thriller» έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς του Halloween. Στη διάσημη Village Halloween Parade, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Γκρίνουιτς Βίλατζ του Μανχάταν, μία ομάδα χορευτών μεταμορφώνεται σε ζόμπι και αναπαριστά τη χαρακτηριστική χορογραφία του Μάικλ Τζάκσον.

Η ομάδα Thriller NYC συμμετέχει στην παρέλαση από το 2004, όταν η ιδέα ξεκίνησε με λίγους χορευτές. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας πλέον πολύ μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων.

New York’s Village Halloween Parade in Greenwich Village – A person in a costume takes part in the annual Greenwich Village Halloween Parade in Manhattan in New York City, US, October 31, 2026. REUTERS/David ‘Dee’ Delgado

Για τη φετινή, 53η διοργάνωση της παρέλασης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, περίπου 165 χορευτές προετοιμάστηκαν για να παρουσιάσουν τη χορογραφία στους δρόμους της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NY1. Οι συμμετέχοντες φόρεσαν τις χαρακτηριστικές στολές των ζόμπι και έκαναν πρόβες ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν πιο πιστά τις κινήσεις που έγιναν γνωστές μέσα από το μουσικό βίντεο.

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Η παρέλαση ξεκίνησε στις 7 το βράδυ, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Μανχάταν. Η διαδρομή της εκτείνεται κατά μήκος της Sixth Avenue, από την King Street έως τη West 15th Street, ενώ το φετινό θέμα της ήταν «Body & Soul».

Ένας χορός που παραμένει συνώνυμος του Halloween

Παρότι οι δύο εμφανίσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, από το flash mob μπροστά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία του κόσμου μέχρι την καθιερωμένη συμμετοχή μιας πολυμελούς ομάδας στην παρέλαση της Νέας Υόρκης, έχουν ένα κοινό στοιχείο: τη διαχρονική απήχηση του «Thriller».

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Το τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον κυκλοφόρησε το 1982, ενώ το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Τζον Λάντις, παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1983. Με την κινηματογραφική του αισθητική, τις σκηνές τρόμου και τη χορογραφία των ζόμπι, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της ποπ κουλτούρας και συνδέθηκε όσο λίγα τραγούδια με το Halloween.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, οι χαρακτηριστικές κινήσεις του εξακολουθούν να βγαίνουν στους δρόμους, αποδεικνύοντας ότι ορισμένοι χοροί δεν χρειάζονται παρά λίγους ρυθμούς για να ξαναζωντανέψουν.

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