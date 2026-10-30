Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ομιλητής εκφράζει τον έντονο σοκ και τη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου, τον οποίο περιγράφει ως έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και χαρισματικό άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις, ο εκλιπών αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και κατέληξε μετά από επίσκεψη σε ιατρείο για μια θεραπεία που δεν είχε συζητήσει με το οικείο περιβάλλον του.

Ο ομιλητής χαρακτηρίζει τις συνθήκες του θανάτου τραγικές και επιθυμεί τα πνευματικά δικαιώματα του Γιώργου να διατεθούν για τη δημιουργία φιλανθρωπικού ιδρύματος που θα στηρίζει οικονομικά αδύναμα παιδιά στη μουσική τους εκπαίδευση.

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Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετρούσε η στενή, ουσιαστικά οικογενειακή σχέση, που είχε ο Βαγγέλης Μητρογιάννης με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτός άλλωστε ήταν και ο μοναδικός άνθρωπος που ο αδικοχαμένος τραγουδιστής είχε ζητήσει να τον συνοδεύσει στις αρχές της περασμένης δεκαετίας στη θεραπευτική κλινική του Λονδίνου, που, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο επιχειρηματίας τον είχε βοηθήσει πολύ.

Αν και τα τελευταία δύο, κυρίως χρόνια- και ειδικά μετά τον αιφνίδιο θάνατό του-, είχε δεχτεί πολλές προτάσεις να μιλήσει δημόσια για τον κουμπάρο του, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης αισθάνεται πρώτη φορά έτοιμος να μοιραστεί με το κοινό όσα είχε ζήσει δίπλα του και μάλιστα να απευθύνει μια έκκληση στους νόμιμους κληρονόμους του καλλιτέχνη σε σχέση με τα πνευματικά του δικαιώματα.

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«Είμαι σοκαρισμένος. Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Έχω πάει και σε γιατρούς, προσπαθώ να τα βάλω σε μία τάξη μέσα στο μυαλό μου, πώς αυτό το παιδί έφυγε από τη ζωή» παραδέχεται ο Βαγγέλης Μητρογιάννης. «Ο Γιώργος ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Ήταν μια ευαίσθητη ψυχή. Έβλεπε τα πράγματα μέσα από το δικό του πρίσμα, είχε εξελιχθεί, ήταν κατασταλαγμένος. Δεν ήθελε τη στασιμότητα. Βασικά ήταν υπερευαίσθητος» εξομολογείται ο Βαγγέλης Μητρογιάννης.

Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχαν παντρευτεί τον Οκτώβριο του 2011 με κουμπάρο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Την τελευταία περίοδο φυσικά δεν ήταν ευτυχισμένος. Κάθε άλλο θα έλεγα. Είχε ορισμένα θέματα, τα οποία τον είχαν απασχολήσει πάρα πολύ και είχαν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία του.

Δεν έφυγε μόνο άδικα από τη ζωή. Ήταν τραγικό, ήταν εγκληματικό αυτό που έγινε, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Πήγε σε ένα ιατρείο που ήταν σφαγείο. Τους γιατρούς αυτούς τους ήξερε, αλλά καμία σχέση γι’ αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτή έπεσε στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες. Εμένα δεν μου είχε μιλήσει γι’ αυτήν την προγραμματισμένη επίσκεψη. Ήξερε ότι θα ήμουν αντίθετος».

«(Για ένα διάστημα) είχαμε έρθει σε απόσταση, αλλά οι δυο μας δεν είχαμε έρθει σε σύγκρουση. Κράτησα μία στάση κάτω από ορισμένα γεγονότα, από εξωγενείς παράγοντες. Πάντα είχαμε έναν κώδικα επικοινωνίας και ήξερε ότι η πόρτα μου ήταν ανοιχτή. Με πήρε ένα τηλέφωνο και ήταν σαν να μην πέρασε μία μέρα. Μου είπε “έλα από το σπίτι”».

Ο Βαγγέλης Μητρογιάννης και ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Λουτράκι τη δεκαετία του ΄90.

«Επειδή μου το είχε συζητήσει, θα ήθελα για τη μνήμη του, για τον ίδιο τον Γιώργο, τα πνευματικά του δικαιώματα να πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα ήταν ωραίο να γίνει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο όνομά του που θα είχε να κάνει με τη μουσική, να εξυπηρετήσει τα παιδιά που θέλουν και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο της μουσικής. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που πραγματικά ήθελε».

«Πήγα στην κηδεία αλλά παρακολούθησα από μακριά. Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το χαρισματικό παιδί ότι μπορεί να μπει σε ένα φέρετρο και να τον βάλουν στη γη. Στο νεκροταφείο έχω πάει αλλά έχω πάει πάλι από μακριά. Κάθε άνθρωπος πενθεί με τον δικό του τρόπο».

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Αυτό είχε κάνει ο Βαγγέλης Μητρογιάννης μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη στην κηδεία του καλού τους φίλου Βλάση Μπονάτσου. Την ίδια μέρα ο αδικοχαμένος τραγουδιστής είχε κανονίσει να πάει στο στούντιο να τραγουδήσει το δικό του μέρος για ένα ντουέτο με τον Τόλη Βοσκόπουλο, το οποίο τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Βαγγέλης Μητρογιάννης: Η στεναχώρια του Μαζωνάκη για την οικογένειά του και το «σοκ» της ψυχιατρικής κλινικής

Για τον ακούσιο εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο: «Σε κάθε άνθρωπο που του τυχαίνει αυτό το πράγμα, του αφήνει ένα κατάλοιπο, μία πίκρα. Ήταν μεγάλο το σοκ. Από την ώρα που μπήκε, παρά τη θέλησή του, σε αυτή την ταλαιπωρία, ζήταγε βοήθεια σε συγκεκριμένους άνθρωπος. Έλεγε “αν μείνω εδώ, θα συμβεί κάτι χειρότερο, πραγματικά θα τρελαθώ. Γιατί σίγουρα ο Γιώργος δεν ήταν ψυχασθενής, αυτό έχει καταρρεύσει».

«Ο Γιώργος είχε πραγματική αδυναμία στους γονείς του, και σε όλη την οικογένειά του, ιδιαίτερα στη μητέρα του. Και αυτοί τον αγαπούσαν. Ο Γιώργος παραφρόντιζε την οικογένειά του, ήταν ο φύλακας- άγγελος, ήταν ο Αη Βασίλης. Οποιαδήποτε στιγμή τον χρειάζονταν, αλλά και χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη, ο Γιώργος ήταν παρών.

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Για να φτάσει ο Γιώργος να δημοσιοποίησει το πρόβλημα με την οικογένεια, καταλαβαίνεις πόσο είχε στεναχωρηθεί. Ούτως ή άλλως το είπε μετά από πολύ καιρό, είχε δώσει μάχη με τον εαυτό του. Δεν ήθελε ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα και το αντιμετώπισε με τον δικό του τρόπο. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, κάτι τον είχε ενοχλήσει πάρα πολύ».

Το μυστικό ταξίδι στο Λονδίνο πριν από 15 χρόνια: «Πήγαμε σε μια κλινική που δεν ήταν κλινική αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης όπως ήταν. Ο Γιώργος πήγε στην κλινική, εγώ στο ξενοδοχείο, γιατί επιτρεπόταν μόνο ένα άτομο να τον επισκέπτεται μια φορά την εβδομάδα και εγώ είχα κανονίσει να πηγαίνω δύο. Για τρεις μήνες έμενα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην κλινική. Ήταν κάτι φυσιολογικό για μένα, δεν το ένιωθα υποχρέωση. Του είχε κάνει πραγματικά καλό. Είχα πάρει ειδική άδεια και του πήγαινα ελληνικό φαγητό.

«Με την Αλεξάνδρα (Παλαιολόγου) είμαστε πολύ κοντά. Κάνει παρέα και με την τωρινή μου σύντροφο, είναι αγαπημένες φίλες. Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί είχε πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο».

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Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν εκμεταλλευτεί τον Γιώργο Μαζωνάκη; Πότε τον συνάντησε τελευταία φορά ο Βαγγέλης Μητρογιάννης; Είχε κάνει τελικά διαθήκη; Ποια ήταν η κοινή τους στιγμή που θα ήθελε να ζήσει ξανά αν μπορούσε να φέρει το χρόνο πίσω; Όλες οι απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί: