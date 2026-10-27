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Μια ευχάριστη μουσική έκπληξη περίμενε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης το πρωί της Δευτέρας, καθώς η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παρουσίασε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι μουσικοί του Πολεμικού Ναυτικού επέλεξαν να δώσουν τον δικό τους τόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η αρχή έγινε με το τραγούδι «Ώρες Μικρές», το οποίο ακούστηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των περαστικών.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε το «Ανήκω σε μένα», με τον τενόρο του Πολεμικού Ναυτικού να δίνει μια ιδιαίτερη ερμηνεία στο δημοφιλές τραγούδι του Έλληνα καλλιτέχνη.

♬ πρωτότυπος ήχος – TyposThes.gr @typosthes.gr Συγκίνηση στη Θεσσαλονίκη: Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού τραγουδά Γιώργο Μαζωνάκη – Πλήθος κόσμου στην πλ. Αριστοτέλους Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού συγκίνησε στην πλατεία Αριστοτέλους ερμηνεύοντας τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσία πλήθος κόσμου και επισήμων παρά τη βροχή. Οι εκδηλώσεις γίνονται λόγω της μεγάλης διπλής εορτής της Θεσσαλονίκης, για τον πολιούχο της Άγιο Δημητρίου και την απελευθέρωση της πόλης. #θεσσαλονικη

Στιγμιότυπα από τη μουσική εμφάνιση δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας το κλίμα από την πλατεία Αριστοτέλους και την απρόσμενη μουσική συνάντηση της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού με τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.