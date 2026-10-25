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Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ κατάφεραν να αναπαράγουν αυτή την οπτική ιδιότητα, χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια χρυσού και αργύρου ενσωματωμένα στο γυαλί.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι Ρωμαίοι υαλουργοί χρησιμοποιούσαν προηγμένες τεχνικές νανοτεχνολογίας, παρόλο που ο ακριβής έλεγχος των αποχρώσεων στον κλίβανο παρέμενε εξαιρετικά δύσκολος.

Το επίτευγμα αυτό, το οποίο αποδόθηκε και σε σύγχρονο γλυπτό από τον καλλιτέχνη Έλιοτ Γουόκερ, προσφέρει νέα στοιχεία για τις μεθόδους κατασκευής των αρχαίων τεχνιτών.

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Η δεξιοτεχνία των Ρωμαίων στην τέχνη της υαλουργίας δημιούργησε μερικά από τα θαύματα της αρχαιότητας, ωστόσο ελάχιστα από τα έργα τους ξεπερνούν ένα αριστούργημα ηλικίας 1.600 ετών, το οποίο φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Ανάλογα με τη θέση της πηγής φωτός, το Κύπελλο του Λυκούργου αλλάζει χρώμα: από πράσινο του νεφρίτη υπό κανονικό φωτισμό, μετατρέπεται σε κόκκινο του ρουμπινιού όταν φωτίζεται από πίσω – ένα εκπληκτικό επίτευγμα οπτικής μηχανικής που έχει προβληματίσει ιστορικούς και υαλουργούς επί αιώνες.

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Πλέον, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ κατάφεραν, σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian, να αναπαραγάγουν αυτή την αξιοσημείωτη οπτική «συμπεριφορά», χρησιμοποιώντας μια αρχαία συνταγή που προέκυψε από τη μελέτη ενός θραύσματος του ρωμαϊκού, «διχρωμικού» (δηλαδή δίχρωμου) πρωτοτύπου.

Η δρ. Λίζα Χόλαντς, τεχνικός στη σχολή χημικής μηχανικής, μηχανικής υλικών και βιολογικής μηχανικής του πανεπιστημίου, ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του αποτέλεσε «έργο αγάπης» και ότι «άλλοι έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν, με περιορισμένη επιτυχία». Και πρόσθεσε: «Για μένα, είναι μαγεία».

The Lycurgus Cup. Late Roman Period, 4th century AD. Medium: Dichroic glass and silver-gilt metal. Collection: The British Museum, London. This 1600-year-old cup I’m sharing is a unique ancient artifact that completely changes color depending on the light’s direction. Looking at the top row of photos, you can see that the cup takes on a matte jade green color when lit from the front. Moving to the bottom row, when the light source is placed inside or behind the cup, the glass suddenly turns red. Roman craftsmen achieved this cage-like structure — a diatretum form — by carving a thick block of glass from the outside in. The figures on the surface stand almost entirely independent of the main body, anchored to it only by thin glass bridges. Let’s turn to the reliefs on the cup’s exterior. In the center is a muscular figure whose arms and legs are tangled in thick vine branches. This is King Lycurgus of Thrace, who attacked the god of wine, Dionysus, and his follower Ambrosia. According to myth, Ambrosia transforms into a vine, ensnaring and imprisoning the furious king. In the photos, we can see the king’s body struggling among the branches. The leaf motifs at the cup’s rim and the metal foot at its base aren’t part of the original design. These silver-gilt additions were likely attached to the cup in the 18th or 19th century. The physical cause behind this color change remained a mystery for many years. The reason became much clearer when broken glass fragments were analyzed under an electron microscope, with the findings published in 1990. To achieve this optical effect, the Romans added minute amounts of gold and silver to the glass while melting it. The metal alloy particles that formed within the glass during this process are about 50 to 100 nanometers in size. In other words, they’re less than a thousandth of the size of a single grain of table salt. When light hits these specks, the electrons emit different vibrations depending on the direction of the incoming light, instantly changing the glass’s color. This means that 1,600 years ago, Roman glassmakers were effectively using nanotechnology. — Archaeology & Art (@archaeologyart) March 1, 2026

Το πρωτότυπο Κύπελλο του Λυκούργου, που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα, φέρει μια ζωφόρο με δάνεια παό την μυθολογία. Απεικονίζει τον μύθο του βασιλιά Λυκούργου, όπως περιγράφεται στην έκτη ραψωδία της Ιλιάδας του Ομήρου. Η παράσταση, φιλοτεχνημένη με βαθύ ανάγλυφο, αποδίδει τον θρίαμβο του θεού του κρασιού, Διονύσου, επί του Λυκούργου, ο οποίος έχει παγιδευτεί στα κλήματα ενός αμπελιού.

Το 2022, το έργο αναγνωρίστηκε από μια διεθνή επιτροπή ως ένα από τα επτά «θαύματα του γυαλιού» παγκοσμίως.

Η Χάλαντς συνεργάστηκε με την καθηγήτρια Κάρολιν Τζάκσον, κορυφαία ειδικό στη ρωμαϊκή υαλουργία, για τη διεξαγωγή της αρχικής έρευνας.

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Στη συνέχεια, η πρόκληση ήταν η ενσωμάτωση νανοσωματιδίων χρυσού και αργύρου μέσα στο γυαλί — σωματίδια το καθένα εκ των οποίων είναι χίλιες φορές μικρότερο από έναν κόκκο άμμου. Δημιουργήθηκε ένα παχύρρευστο, λιωμένο γυαλί και, καθώς αυτό ψυχόταν από θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες των 1.000°C, άρχισαν να αναπτύσσονται νανοκρύσταλλοι χρυσού και αργύρου γύρω από τα σωματίδια που περιέχονταν στο μείγμα.

The Romans were far more advanced than we think. 🏛️ The Lycurgus Cup is a mind-blowing 1,600 year-old Roman cup that has "magical" properties. When light hits it from the front, it’s jade green. When light hits it from behind, it turns ruby red. But for centuries, scientists couldn’t explain🧵/1 — Fascinating History (@Fascinate_Hist) October 14, 2026

Η Χολαντς σχολίασε πως «Το λευκό φως αποτελείται από πολλά διαφορετικά χρώματα — κάτι που γίνεται ορατό όταν εμφανίζεται ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό. Τα νανοσωματίδια είναι πολύ μικρότερα από τα μήκη κύματος του φωτός και, υπό ορισμένες συνθήκες, εμποδίζουν συγκεκριμένα χρώματα, καθώς το φως αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρόνια στα άτομα. Έτσι, στην περίπτωση αυτού του γυαλιού, όταν το φως διέρχεται μέσα από αυτό, τα σωματίδια χρυσού και αργύρου εμποδίζουν το μπλε και το πράσινο φως, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των αποχρώσεων του κόκκινου και του πορτοκαλί. Αντίθετα, όταν το φως προσπίπτει στην επιφάνεια και ανακλάται, τα σωματίδια προκαλούν διασπορά του φωτός, δημιουργώντας το αδιαφανές πράσινο χρώμα που παρατηρούμε».

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Και πρόσθεσε: «Αν οι Ρωμαίοι μπορούσαν να με δουν να πειραματίζομαι, πιθανότατα θα γελούσαν και θα ρωτούσαν: “Γιατί δεν ξέρει πώς να το φτιάξει αυτό;”».

Το Σέφιλντ ανέθεσε στον καλλιτέχνη γυαλιού Έλιοτ Γουόκερ να αποδώσει αυτό το φαινόμενο σε ένα σύγχρονο γλυπτό από γυαλί, το οποίο αποτίει φόρο τιμής στο «αρχαίο δίδυμό» του. Το έργο συνδυάζει τον μύθο του Λυκούργου με το γλυπτό του Άτλαντα των Φαρνέζε, αντικαθιστώντας την υδρόγειο σφαίρα με ένα κύπελλο.

«Για μένα, αυτό αποτελεί μια σύνδεση με τους Ρωμαίους δημιουργούς», δήλωσε ο ίδιος.

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"‘It’s magic’: scientists rediscover how to make ancient Roman colour-changing glass. Exclusive: Optical engineering that went into 1,600-year-old Lycurgus Cup has baffled experts for centuries." https://t.co/4PouPvEvii — Dan Etchells (@DanEtchells) October 25, 2026

Το έργο θα παρουσιαστεί στην Millennium Gallery, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ του Νου» (Festival of the Mind) του πανεπιστημίου, από τις 6 έως τις 15 Νοεμβρίου, προτού εκτεθεί μόνιμα στο Μουσείο Γυαλιού Turner (Turner Museum of Glass).

Ο Ίαν Φρίστοουν ομότιμος καθηγητής αρχαιολογικών υλικών στο University College του Λονδίνου, ανέφερε ότι, αν και κατά τη δεκαετία του 1960 είχε επιχειρηθεί η αναπαραγωγή γυαλιού παρόμοιου χρώματος, το εγχείρημα του Σέφιλντ προσεγγίζει πολύ περισσότερο τις πραγματικές πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις του Κυπέλλου του Λυκούργου. «

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Είναι πιο φιλόδοξο και πιο ακριβές», σημείωσε. «Ενθουσιάστηκα, διότι για πρώτη φορά αντιλήφθηκα πόσο δύσκολο ήταν να επιτευχθούν αυτά τα χρώματα. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς ακριβώς εργάζονταν οι Ρωμαίοι τεχνίτες». Και πρόσθεσε: «Το χρώμα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες στον κλίβανο. Αν το γυαλί τοποθετούνταν σε διαφορετικό σημείο μέσα στον κλίβανο, τότε το χρώμα έβγαινε διαφορετικό… Το γεγονός ότι το χρώμα είναι τόσο ευαίσθητο ως προς τη θέση του μέσα στον κλίβανο υποδηλώνει ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τους Ρωμαίους να το ελέγξουν. Με κάνει να πιστεύω ότι, στην περίπτωση του γυαλιού του Λυκούργου, στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί».

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Ο Φρίστοουν αναφέρθηκε στη σημασία των κόκκινων και πράσινων χρωμάτων, επισημαίνοντας μια θεωρία σύμφωνα με την οποία συμβόλιζαν την ωρίμανση των σταφυλιών: «Στην απεικονιζόμενη σκηνή, κλήματα τραβούν τον Λυκούργο στον Κάτω Κόσμο. Επομένως, είναι πιθανό το αντικείμενο να χρησιμοποιούνταν σε κάποια τελετή που περιλάμβανε πόση οίνου».

Μια επιστολή, που φέρεται να γράφτηκε από τον Αδριανό προς τον κουνιάδο του στη Ρώμη, αναφέρει: «Σου έστειλα κύπελλα με ποικίλα χρώματα, τα οποία αλλάζουν απόχρωση —μου τα χάρισε ο ιερέας ενός ναού— και θα ήθελα να τα χρησιμοποιείς στα συμπόσια κατά τις ημέρες των εορτών».

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